1 de cada 5 trabajadores en Argentina se salta comidas por razones económicas

La situación alimentaria en Argentina se torna crítica para un importante segmento de la fuerza laboral. Un estudio del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) revela que los asalariados enfrentan serias dificultades para mantener una alimentación adecuada.

Según el informe, un alarmante 23% de los trabajadores formales indica que no puede disfrutar de una comida básica, como el almuerzo, debido a problemas económicos. La investigación es parte de una encuesta nacional realizada entre trabajadores registrados, lo que subraya que la crisis no afecta solo al empleo informal.

Además, la situación es aún más grave para un 56% de los encuestados, quienes no solo se saltan comidas, sino que también consumen alimentos de escasa calidad nutricional. Ianina Tuñón, investigadora del Observatorio, expone que estas cifras evidencian una creciente situación de crisis alimentaria en diversos sectores de la población laboral.

El Aumento de los Trabajadores en Situación de Pobreza

El estudio se llevó a cabo con una muestra representativa de aproximadamente 1.200 trabajadores en todo el país, revelando que la incapacidad de acceder a una alimentación adecuada afecta más a ciertos grupos. Los datos muestran que las mujeres, los jóvenes entre 18 y 29 años, y aquellos empleados en pequeñas empresas son los más afectados. Las regiones del norte del país, especialmente NEA y NOA, también presentan altos índices de vulnerabilidad.

Tuñón destaca que esta situación es parte de un problema estructural que llevan analizando durante años, refiriéndose a los «trabajadores pobres», aquellos que, a pesar de estar en el mercado formal, no logran acceder a una canasta básica de alimentos y servicios.

El Costo del Almuerzo: Un Desafío Financiero

Una de las principales dificultades se encuentra en el costo del almuerzo diario. Ocho de cada diez trabajadores que comen fuera de casa gastan hasta 10.000 pesos por comida, lo que resulta un gasto significativo en sus presupuestos mensuales.

Diferencias Laborales y Posibles Soluciones

El informe también pone de manifiesto notables disparidades según el tipo de empleo. Un 44% de los encuestados afirma que pueden realizar el almuerzo sin enfrentar dificultades económicas, pero este grupo suele corresponder a sectores con mayores ingresos o empleos de alta calificación. En muchos casos, las empresas ofrecen beneficios como comedores corporativos o subsidios para la comida.

Tuñón sugiere que adoptar políticas laborales que prioricen la alimentación podría transformar la situación actual. Menciona modelos implementados en otros países de la región, como México y Brasil, donde se brindan aportes económicos destinados exclusivamente a la comida durante la jornada laboral.

Estos beneficios no solo mejorarían la alimentación de los trabajadores, sino que también fomentarían espacios de interacción entre ellos. Tuñón concluye resaltando que el acceso a una alimentación adecuada no solo repercute en la economía hogareña, sino que tiene un impacto directo en la salud física y emocional de los empleados, así como en el capital social de las organizaciones.