Noah Centineo se convierte en el nuevo Rambo en esperada precuela

Más de cuatro décadas después de su debut cinematográfico, John Rambo regresará con un emocionante nuevo proyecto que explorará los años previos a su transformación en el icónico veterano de guerra.

Un Viaje a los Orígenes de Rambo

La tan esperada precuela se centrará en la juventud de John Rambo, ambientándose en el contexto de la Guerra de Vietnam. Este proyecto promete adentrarse en los eventos que moldearon al héroe que se convirtió en sinónimo del cine de acción de los años 80. La pregunta en la mente de los seguidores es: ¿quién ocupará el lugar de Sylvester Stallone?

Sylvester Stallone: De Actor a Productor

Sylvester Stallone, quien popularizó a Rambo, anunció que no interpretará al personaje, pero jugará un papel crucial como productor ejecutivo. En sus redes sociales, Stallone expresó: «Rambo ha sido una parte importante de mi vida, un símbolo de resistencia y superación». Aunque la película se espera que se estrene en 2027, todavía no se ha confirmado una fecha exacta.

Todo Listo para el Rodaje

La producción ya ha comenzado en Bangkok bajo la dirección de Jalmari Helander. Esta nueva entrega se adentra en los traumas y habilidades que definieron al héroe, funcionando como preludio de Rambo: First Blood. A diferencia de las entregas anteriores, Stallone solo figura como productor, lo que marca un cambio significativo en la franquicia.

Noah Centineo, el Nuevo Rambo

La elección del joven actor Noah Centineo para interpretar a John Rambo ha generado revuelo. Conocido por su trabajo en comedias románticas, Centineo asume el reto de encarnar una figura icónica del cine de acción, marcando un nuevo capítulo en la saga.

Un Cambio Generacional en el Cine

Con solo 29 años, Centineo ha demostrado su versatilidad en producciones juveniles de Netflix como A todos los chicos de los que me enamoré. Recientemente, compartió en sus redes sociales fotos mostrando su transformación física, lo que ha elevado las expectativas sobre su interpretación.

Un Reparto Prometedor

El elenco incluye nombres como Yao, Jason Tobin, Quincy Isaiah, Jefferson White y Tayme Thapthimthong, lo que sugiere una narrativa centrada en los años formativos de Rambo. La historia, escrita por Rory Haines y Sohrab Noshirvani, cuenta con la producción de los hermanos Russo, responsables de exitosas franquicias de Hollywood.

Expansión de Carrera para Centineo

Aunque conocido por el género de la comedia romántica, Centineo ha ampliado su carrera con papeles en la serie The Recruit y en Black Adam, junto a Dwayne Johnson. Esta nueva faceta en el cine de acción podría redefinir su futuro dentro de la industria cinematográfica.