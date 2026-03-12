Analista político: ‘Adorni parece un corrupto desquiciado’

El analista político Marcos Novaro no se guardó críticas hacia el jefe de Gabinete, cuyo polémico viaje a EE. UU. en el avión presidencial ha desatado intensos debates.

Un Comentario Controversial

En un reciente comentario, Novaro afirmó que “el argumento de Adorni es característico de muchos corruptos”. Esta declaración se refiere a la justificación presentada por Adorni respecto a la utilización del avión presidencial para un viaje personal, afirmando que su arduo trabajo en el país le otorga el derecho a tales beneficios.

Una Justificación Inapropiada

“Lo que dijo Adorni, tanto acerca de su esposa como de su justificación, resulta ridículo. Su razonamiento deja aún más dudas, en tanto muchos corruptos suelen argumentar que sus aportes al país les justifican ciertos privilegios. «Está mal este tipo, no puede pensar así», opinó Novaro.

Expectativas y Realidades

El analista también expresó su preocupación desde el momento en que Adorni fue designado como jefe de Gabinete, insinuando que esa decisión podría llevar a problemas. “Un individuo que nunca ha coordinado un equipo y cuya única habilidad aparente es el manejo de su imagen no es el indicado para enfrentar la complejidad de un gobierno en crisis”, subrayó.

Reflexiones sobre el Liderazgo

En declaraciones a Radio La Red, Novaro destacó que las expectativas en torno a Adorni eran bajas desde el inicio de su gestión, especialmente en comparación con su predecesor, Guillermo Francos, quien logró más de lo que se anticipaba.

El Comportamiento de Milei en Nueva York

Además de criticar a Adorni, Novaro analizó el comportamiento del presidente Javier Milei durante su reciente visita a Nueva York, donde lanzó fuertes ataques a empresarios reconocidos. El analista expresó que la falta de autocontrol de Milei puede perjudicar seriamente la percepción institucional del gobierno.

Un Estilo de Liderazgo Conflictivo

«La forma en que Milei insulta a figuras como Madanes y Rocca, específicamente mencionándolos, es problemática», comentó. Novaro puntualizó que el presidente muestra una agudeza intuitiva en ciertos momentos, pero que su falta de autocontrol puede llevar a situaciones perjudiciales.