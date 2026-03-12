El presidente Milei y su hermana Karina respaldan a Manuel Adorni

El presidente Javier Milei y su hermana Karina, secretaria General de la Presidencia, han expresado públicamente su apoyo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Esto ocurre luego de que surgieron cuestionamientos debido al viaje de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, en el avión presidencial a Nueva York para el evento Argentina Week, destinado a atraer inversiones al país.

En su cuenta de X, Milei compartió un contundente mensaje: «Si supieran el concepto de costo marginal, tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubros no les importa, entonces ensucian…». El presidente concluyó su publicación con un «Ánimo Adorni» y sus eslóganes favoritos, «La Libertad Avanza» y «Viva la Libertad, Carajo».

Respaldo incondicional de Karina Milei

Por su parte, Karina Milei también mostró su apoyo a Adorni en la misma red social. «Mi apoyo total e incondicional a Adorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre contigo», escribió, reafirmando su confianza en el jefe de Gabinete en medio de las críticas.

El papel del periodismo en la democracia

La situación resalta la importancia de un ejercicio periodístico crítico, considerado un pilar fundamental de la democracia. Esta defensa de Adorni por parte de los Milei subraya la tensión entre las autoridades y un periodismo que busca revelar la verdad.

La noticia sigue desarrollándose mientras se espera una mayor respuesta de la oposición ante estas declaraciones.