Momento Impactante: Diputado tucumano agredido a cabezazos durante operativo de ayuda

Una dolorosa agresión marcó la jornada de asistencia en La Madrid, Tucumán, cuando el diputado Federico Pelli, de La Libertad Avanza, fue atacado brutalmente mientras ayudaba a damnificados por inundaciones.

El legislador fue atacado con un cabezazo en la cara por un hombre identificado como Marcelo Segura, vinculado a un funcionario del gobierno local. La situación ocurrió durante la entrega de donaciones en una de las zonas más afectadas por el temporal.

El Impactante Ataque

Federico Pelli estaba en la Ruta 157, participando en la distribución de ayuda a quienes habían sido perjudicados por las recientes inundaciones, cuando fue confrontado por Segura. Testigos afirman que el agresor intentó bloquear el paso del camión de donaciones y, tras un intercambio verbal, le propinó un golpe que lo dejó inconsciente.

Proceso Médico y Legal

Después de recibir atención inicial en el hospital de Concepción, se confirmaron lesiones graves que llevaron a Pelli a una clínica privada en San Miguel de Tucumán para recibir tratamiento. Los profesionales de salud diagnosticaron una fractura en el tabique nasal.

Reacciones y Consecuencias

La diputada Soledad Molinuevo, quien presenció el ataque, expresó su angustia: “Pensé que lo había matado, el cabezazo fue terrible”, relató. Por su parte, el gobernador Osvaldo Jaldo informó en redes sociales sobre la detención del agresor, asegurando que se investigarán las circunstancias del incidente.

Amena Conferencia de Prensa

La Libertad Avanza emitió un comunicado en repudio a la violencia sufrida por su legislador, reafirmando su compromiso de continuar con su labor a pesar de las adversidades. Convocaron a una conferencia de prensa para discutir los sucesos ocurridos y el estado de salud de Pelli.

Condenas enérgicas del Bloque Libertario

El episodio ha generado una ola de indignación entre los miembros de La Libertad Avanza, incluyendo declaraciones de Javier Milei. Ellos anticipan acciones legales contra Segura para asegurar que se tomen las medidas correspondientes ante este acto de violencia política.