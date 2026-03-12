Federico Pelli, el diputado libertario agredido en Tucumán, es operado: muestran foto desde el hospital

El diputado Federico Pelli, representante de La Libertad Avanza, se encuentra en estado estable tras recibir una brutal agresión en Tucumán que le provocó una fractura en el tabique nasal. El incidente ocurrió mientras intentaba entregar ayuda a los damnificados por inundaciones en la provincia.

El Ataque en Detalle

La agresión se hizo pública ayer por la tarde gracias a un video que captó el momento de la violencia. Esta mañana, un militante libertario compartió en redes una imagen de Pelli, que fue internado, junto al ex ministro Lisandro Catalán, afirmando que el diputado está “estable” y será sometido a una intervención quirúrgica en breve.

Reacciones y Condena

El clima de tensión no ha disminuido. Un usuario identificado como @nuevoimperioarg lanzó un mensaje desafiante, afirmando que no temen a sus agresores, mientras el presidente Javier Milei retuiteó el mensaje, ajustando el tono de la discusión.

Soledad Molinuevo, diputada de LLA, compartió que “el golpe fue de tal magnitud que se pensó que podía ser peor”. Pelli sufrió una considerable pérdida de sangre y está siendo tratado por la quebradura en su nariz.

Causas y Contexto Político

Lisandro Catalán condenó el ataque, señalando que revela un creciente nivel de violencia en la provincia. En redes, destacó la impunidad con la que operan ciertos sectores, prometiendo llevar a cabo las denuncias pertinentes.

El gobernador Osvaldo Jaldo se pronunció acerca de la necesidad de la solidaridad en tiempos difíciles, tras recordar los graves efectos de las inundaciones en Tucumán.

Los Hechos en Video

El incidente, que quedó registrado en video, muestra cómo el kirchnerista Marcelo «Pichón» Segura impidió el paso a Pelli y otros militantes. La discusión se tornó agresiva, culminando con un cabezazo que dejó a Pelli en el suelo, visiblemente herido.

Agentes de Infantería intervinieron de inmediato para separar a los involucrados, mientras testigos del ataque clamaron por justicia.

El caos en el lugar, con colchones destinados a los afectados por las inundaciones, contrastó dramáticamente con la violencia desatada, dejando una mancha de sangre en el suelo como testigo de un episodio lamentable para la política tucumana.