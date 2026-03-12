El Futuro de la Stablecoin Peso: ¿Qué Ocurrió?

El regulador financiero argentino pone un freno a la oferta pública de ARGt, al considerarla un valor negociable que opera sin autorización, en medio de promesas de altos rendimientos.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) ha tomado la decisión de suspender de manera inmediata la oferta pública del ARGt, una stablecoin que representa el peso argentino y fue emitida por Twin Finance. Este movimiento se genera tras identificar irregularidades en su promoción al público.

Irregularidades en la Oferta Pública

La CNV señaló que el ARGt estaba siendo ofrecido sin la debida autorización regulatoria y prometía rendimientos de hasta 32% de TNA (Tasa Nominal Anual), algo que llamó seriamente la atención del organismo.

Monitoreo y Detección de Promesas de Rendimiento

La entidad detectó estas irregularidades mediante un minucioso monitoreo de las comunicaciones en las que se promocionaban las ganancias asociadas a la tenencia del token, lo que llevó a clasificar el activo como un valor negociable.

Paridad y Funcionamiento del ARGt

El ARGt mantiene una equivalencia de 1:1 con el peso argentino, funcionando efectivamente como una stablecoin en pesos. Sin embargo, el problema regulatorio surge cuando este tipo de activos incluye promesas de rendimiento.

El «Howey Test» y su Implicancia

Para abordar este caso, la CNV aplicó los criterios del famoso «Howey Test», determinando que existe una inversión de dinero en un emprendimiento común, con la expectativa de beneficios generados por terceros. De esta forma, el ARGt queda bajo la ley de mercado de capitales, sin importar su formato digital.

Medidas Adoptadas por la CNV

Como resultado de esta situación, la CNV ha ordenado el cese inmediato de:

La listado, ofrecimiento e intermediación del token ARGt.

del token ARGt. Cualquier actividad relacionada con la emisión, promoción u ofrecimiento de activos que puedan ser considerados valores negociables sin autorización previa.

Objetivo de la CNV

Estas acciones se enmarcan dentro de las atribuciones que le confieren las leyes pertinentes, enfocándose en la protección del inversor y la transparencia dentro del mercado de capitales