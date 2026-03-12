Caputo calificó el Argentina Week de ‘espectacular’: Anuncios Imperdibles

El ministro de Economía, Luis Caputo, concluyó la Argentina Week en Nueva York con un mensaje contundente: “Quien no se fue optimista de aquí tiene una venda en los ojos”. Una declaración que resume el propósito del evento: presentar al país como un destino atractivo para la inversión.

Un Cierre Espectacular para Argentina Week

En el cierre de la Argentina Week, más de 400 empresarios e inversores presenciaron la presentación del ministro Caputo. «El balance es espectacular», afirmó, indicando que las discusiones en torno a los sectores de energía, tecnología, y agronegocios generaron un ambiente altamente positivo.

Intensas Rondas de Inversión

Caputo destacó que su agenda estuvo repleta de reuniones enfocadas en posibles inversiones. «Cada encuentro apuntaba a abrir nuevas oportunidades. Lo que se avecina es realmente sorprendente», aseguró, anticipando anuncios en energía y minería.

Anuncios Prometidos en Diversos Sectores

Marcelo Mindlin de Pampa Energía fue mencionado como uno de los protagonistas en las futuras inversiones. Caputo prometió novedades significativas en energía, infraestructura y otros sectores clave. “Se avecina una revolución de anuncios en todas partes”, afirmó con entusiasmo.

Defendiendo el Plan Económico de Milei

El ministro, junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, reiteró la importancia del plan económico del Gobierno. “No se pierdan esta oportunidad”, fue su llamado a los inversores internacionales.

Resultados Positivos y Proyecciones Futuras

Caputo defendió la gestión de Javier Milei, destacando que tras dos años de crisis, se logró estabilizar la economía sin violar contratos. “El mayor riesgo es perder la oportunidad de invertir aquí”, subrayó, invitando a los inversores a observar las crecientes oportunidades económicas en el país.

Posible Reducción de Impuestos

Además, el ministro reveló planes para una futura reducción de impuestos, condicionada a la obtención de un superávit fiscal. “Esto lo logramos fomentando el empleo y aprovechando los ahorros de los argentinos”, explicó.

Respaldo Provincial y Estabilidad Política

Uno de los momentos más destacados fue el respaldo unánime de los gobernadores aliados. “No hay vuelta atrás”, enfatizó Caputo, lo que se considera fundamental para mantener la estabilidad política y atraer inversión.