«Las extrañas justificaciones del amigo de Adorni: ‘Lo pagó con dinero del Estado y tengo el recibo’”

Marcelo Grandio, conductor de un programa en TV Pública, se encuentra en el ojo del huracán tras su vinculación con el viaje del jefe de Gabinete a Punta del Este. Sus declaraciones han generado controversia.

Marcelo Grandio, conocido por su programa en la TV Pública, es una de las personalidades mencionadas en el escándalo del vuelo privado que utilizó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para un descanso familiar en Punta del Este durante el último feriado de carnaval. En una reciente entrevista con LN+, Grandio ofreció justificaciones sorprendentes sobre el viaje.

Las declaraciones de Grandio

El conductor expresó su frustración ante la situación, comentando: “Estas cosas me sacan las ganas de seguir. No tengo relación con los políticos y Manu no es parte de la política”. Además, defendió el uso del avión privado al afirmar que resulta más económico que optar por Aerolíneas Argentinas, subrayando que Adorni abonó US$3.600 por el vuelo hacia Uruguay.

La relación con Adorni

Durante la conversación, Grandio fue claro: “No tengo relación con los políticos. Yo no soy vocero de él”. Argumentó que invitar a Adorni no es un acto indebido, sino una muestra de amistad, asegurando que el jefe de Gabinete necesitaba una escapada tras dos años sin vacaciones.

Contradicciones y aclaraciones

A pesar de su defensa, Grandio se contradijo, diciendo que “hace cuatro años no podía venir y vino”. Esto planteó más dudas acerca de la naturaleza de su relación con Adorni y los motivos detrás de su viaje privado.

Un vistazo a su trayectoria

Grandio, quien actualmente presenta “Giros, en línea recta” en TV Pública y participa en el programa de streaming “Gritalo Mundial!”, se define a sí mismo como periodista y empresario en su cuenta de Instagram. Compartió un mensaje de apoyo a Adorni, lo que refuerza su amistad y relación laboral.

La situación sigue en desarrollo y genera expectativas en el público.