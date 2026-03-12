Benedetti: ‘Aplaudimos el acuerdo UE-Mercosur, pero enfrentamos obstáculos’

El ex diputado y nuevo representante de Entre Ríos en el Ente Región Centro, Atilio Benedetti, compartió en Canal E su visión sobre los retos del sector productivo argentino, enfatizando la importancia de la reforma laboral y el acuerdo Mercosur-Unión Europea.

Atilio Benedetti subrayó el potencial del agro argentino, resaltando su capacidad innovadora y la aplicación de tecnologías avanzadas. «El sector está realmente explotado por la cantidad de personas y la extraordinaria demostración de tecnología que ofrece», afirmó.

Retos en el Acuerdo Mercosur – Unión Europea

El dirigente hizo hincapié en la relevancia del acuerdo comercial entre los dos bloques, aunque no pasó por alto los obstáculos técnicos que se presentan. «Desde la región centro celebramos la firma del tratado, pero ya hemos encontrado algunos inconvenientes», señaló.

A lo largo de su intervención, Benedetti también mencionó las restricciones ambientales que afectan el biodiésel argentino. «Hay algunas trabas para la entrada de biodiésel a la Unión Europea», alertó.

Respecto a la colaboración con el sector privado, Benedetti enfatizó la participación activa de ministros y cámaras industriales en la producción de biocombustibles. «La clave es una comunicación directa con los gobernadores, quienes deben involucrarse para alcanzar al Gobierno Nacional», explicó.

Cooperación entre Provincias para un Futuro Productivo

En cuanto al papel de Entre Ríos en el bloque regional, Benedetti destacó las similitudes geográficas y geopolíticas con provincias como Santa Fe y Córdoba. «Esto será extremadamente beneficioso para nosotros, ya que necesitamos recuperar el espacio que hemos perdido», apuntó.

Además, enfatizó el perfil agroindustrial de Entre Ríos, como provincia transformadora de maíz y proteína vegetal en proteína animal. Aplaudió la visión estratégica de los gobernadores: «A pesar de las diferencias políticas, creo que tienen una visión amplia y un objetivo común», concluyó.