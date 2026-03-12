El precio de la nafta se eleva un 6% por la guerra en Irán: litro a 1,295 dólares

En las últimas semanas, el precio de la nafta en Argentina experimentó un aumento cercano al 6%, impulsado por el alza en el precio internacional del petróleo debido a la guerra en Medio Oriente. Este fenómeno está generando preocupación entre consumidores y expertos del sector.

La reciente escalada del conflicto en Medio Oriente ha elevado el costo del barril de Brent por encima de los 100 dólares, lo que a su vez ha tenido un efecto directo en el precio de los combustibles en Argentina. Este escenario de volatilidad económica impacta no solo en el costo de la nafta, sino también en la inflación y el funcionamiento del mercado energético local.

Marín, de YPF, asegura que no habrá cambios drásticos en los precios de los combustibles.

De acuerdo con estudios de la consultora Eco Go, la nafta ha aumentado casi un 6% desde que comenzó la crisis internacional, aunque este incremento no ha sido uniforme en todas las estaciones de servicio del país.

El Contexto del Aumento

El informe de Eco Go indica que el petróleo ha alcanzado precios de hasta 104 dólares por barril, aunque llegó a tocar los 118 en su punto más alto. Este aumento, que acumula aproximadamente un 50% desde el inicio del conflicto, afecta el costo de refinación y el precio final en los surtidores.

El Precio de la Nafta en Argentina

Con el ajuste, el litro de nafta en Argentina ahora cuesta alrededor de 1.295 dólares, lo que sitúa al país en el séptimo lugar a nivel internacional en cuanto a precios, empatando con Cuba. Es importante resaltar que este costo varía significativamente según la región, influenciado por impuestos y tasas locales.

Consecuencias Económicas

Este ambiente de precios elevados tiene un efecto polarizado en la economía argentina. Por un lado, beneficia la rentabilidad de las exportaciones energéticas; por otro, encarece el abastecimiento interno y aumenta el costo de importación de gas natural licuado.

Además, los combustibles inciden en la inflación nacional. Con una ponderación de 3,8% en el índice de precios, cada incremento del 10% en el costo de la nafta puede sumar 0,38 puntos porcentuales al IPC, aunque el impacto final depende de decisiones gubernamentales y de los impuestos aplicados.

Transparencia en los Precios

La situación del mercado está generando discusiones sobre la transparencia de precios. Un proyecto en el Congreso propone que las productoras y refinadoras informen con al menos 72 horas de antelación sobre cualquier ajuste en los precios. Carlos Castagnetto, uno de los impulsores de la medida, señala que “el combustible impacta en la economía y los consumidores merecen saber cuándo se realizarán cambios”.

Declaraciones de YPF: Preparándose para los Cambios

Horacio Marín, CEO de YPF, ha advertido a los consumidores que si planean cargar combustible, es recomendable hacerlo pronto. “Si crees que los precios van a subir, carga hoy”, enfatizó durante una reciente entrevista. Según Marín, YPF está implementando una estrategia de microprecios para mitigar los efectos de la volatilidad y dar mayor previsibilidad a los consumidores.