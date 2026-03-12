Clima del Fin de Semana: ¿Qué Nos Espera?

¡Buenos Aires disfrutarán de un jueves agradable a pesar de la garúa!

La Ciudad de Buenos Aires y el conurbano se preparan para un jueves con clima estable y temperaturas muy agradables, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional.

Esta mañana, la Capital Federal amaneció con un cielo nublado y una temperatura de 21,4 grados. Algunas ligeras lloviznas sobre el sur de Buenos Aires no lograron empañar el buen clima, que se torna más placentero conforme avanza la mañana.

Condiciones climatológicas del día

Se espera que la temperatura mínima sea de 19 grados, alcanzando un máximo de 26 durante el día. El cielo se mantendrá parcialmente nublado en gran parte de la jornada, con una ligera posibilidad de lluvia débil entre las 14 y las 17 horas, según el portal Meteored.

Perspectivas para el fin de semana

Los pronósticos indican que el clima estable continuará en los próximos días, con un aumento gradual de las temperaturas. Para el viernes, se anticipa una mínima de 19 grados y un máximo de 26, con nubosidad en ascenso y una escasa probabilidad de precipitaciones.

El sábado y domingo, calor en aumento

El sábado, Buenos Aires podría registrar hasta 27 grados con cielo mayormente nublado. Sin embargo, hay una ligera posibilidad de lluvias moderadas por la tarde y la noche. Ya para el domingo, se prevé un nuevo ascenso térmico, alcanzando máximas cercanas a los 30 grados, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre.

Alertas en la provincia de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, se reportan lloviznas en la Costa Atlántica, desde Punta Indio hasta Villa Gesell. Además, el SMN advirtió sobre la llegada de tormentas aisladas para mañana en el suroeste provincial, afectando localidades como Coronel Suárez, Bahía Blanca y Monte Hermoso.

Inestabilidad hacia el norte provincial