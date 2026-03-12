Fernet en Cosquín: La bebida ‘sin clases’ tendrá su propio monumento en el festival

El emblemático Festival Provincial del Fernet se muda este año a Cosquín, prometiendo una celebración única de una de las bebidas más queridas de Córdoba.

Un nuevo hogar para el festival

Este evento, que comenzó en Cruz del Eje en 2019, busca rendir homenaje a la cultura cordobesa a través del fernet. Se llevará a cabo en la Plaza Próspero Molina, un lugar que ha sido testigo de grandes festivales nacionales.

Después de una pausa por la pandemia, el festival regresó en 2022 y este año se posiciona como un punto de encuentro cultural en uno de los escenarios más icónicos de Argentina.

El primer monumento al fernet

Entre las novedades, se lanzará el primer monumento dedicado al fernet con coca. Los visitantes podrán votar su boceto favorito a través de las redes sociales del festival, según anunció Adrian Roger, productor del evento.

El diseño que obtenga más votos se revelará durante la última jornada del festival, y será elaborado en colaboración con la Cámara de Escultores de la Provincia y la Escuela de Bellas Artes de Cruz del Eje.

La ubicación definitiva de la escultura se decidirá mediante una consulta pública, reforzando el compromiso del festival con la comunidad. “El fernet es de todos”, afirmó Roger.

Más allá de una bebida

El festival tiene como objetivo destacar la importancia cultural del fernet, que ha trascendido lo gastronómico para convertirse en un símbolo de identidad en Córdoba y en Argentina. “El fernet con coca nos une a todos, sin importar el contexto social”, destacó Roger.

Con una propuesta musical variada, el evento contará con la participación de artistas como Los Abuelos de la Nada, El Negro Álvarez y destacados músicos locales.

Cuatro días de celebración

El festival se extenderá durante cuatro días, siendo las noches del 21 y 22 de octubre las más destacadas, con un line-up que incluye nueve performances cada noche, abarcando géneros como folklore, cuarteto y rock.

Las entradas son accesibles: 20,000 pesos por día o 30,000 pesos para ambas noches. Además, las jornadas de apertura y cierre tendrán entrada libre, enfocándose en actividades culturales relacionadas con la historia del fernet.