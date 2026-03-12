Chiqui Tapia se presenta en Tribunales por el caso de retención de aportes de la AFA

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, se presentó este jueves en los tribunales para ser indagado sobre una grave acusación: la retención de 19.300 millones de pesos en impuestos y aportes previsionales.

Custodiado por las fuerzas de seguridad, Tapia llegó en una camioneta blanca y fue recibido en un pasillo de protección antes de entrar al tribunal ante el juez Diego Amarante.

Un caso que involucra a varios dirigentes

Con su indagatoria, Tapia se convierte en el último de los cinco acusados en esta causa. Ya han comparecido el tesorero Pablo Toviggino, el gerente general Gustavo Lorenzo y los secretarios generales Cristian Malaspina y Víctor Blanco, quienes se negaron a responder preguntas y presentaron sus descargos por escrito.

Consecuencias posibles para Tapia

El juez Amarante deberá decidir si procesa o sobresee a los acusados tras la indagatoria. Este es un momento crítico para Tapia, ya que es su primera aparición en una causa judicial de este tipo. Aunque ha sido denunciado anteriormente, nunca llegó a este nivel de indagatoria. Las autoridades han prohibido la salida del país para los dirigentes involucrados, una restricción que podría extenderse si se dictan procesamientos.

El origen de la denuncia

La investigación comenzó en diciembre del año pasado gracias a una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La AFA no había abonado una considerable cifra de impuestos sobre las Ganancias, IVA y aportes previsionales entre marzo y septiembre de 2024.

Argumentos de defensa

Desde la AFA, los responsables han rechazado las acusaciones. A pesar de reconocer el retraso en los pagos, afirman que la deuda ya está regularizada y que estaban amparados por resoluciones administrativas que suspendían la ejecución de deudas fiscales hasta mitad de año. Además, argumentan que la denuncia fue presentada por el gobierno actual justo cuando la deuda comenzó a generarse.

Defensa contundente de Toviggino

Toviggino, en su defensa, subrayó que no hubo malicia en sus acciones, argumentando que actuaron conforme a un contexto administrativo que favorecía la regularización fiscal, lo que a su juicio exime de culpa.

Reacciones y siguientes pasos

A pesar de la solicitud de sobreseimiento presentada por Tapia y los otros acusados, esta fue denegada por el juez, decisión que ahora será evaluada por la Cámara en lo Penal Económico, que convocará una audiencia la próxima semana.