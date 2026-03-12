Descubre la aterradora historia detrás de ‘El asesino de TikTok’ que ahora es documental en Netflix

El documental El asesino de TikTok, que llegó a Netflix, revela la escalofriante historia de la desaparición de Esther Estepa, una mujer de 42 años, conectando su trágico destino con el mundo de las redes sociales y un influencer de viajes con un oscuro pasado criminal.

El trágico desenlace de Esther Estepa

En agosto de 2023, la madre de Esther, Josefa “Pepa” Pérez, recibió un inquietante mensaje de su hija que desató una cadena de eventos aterradores. Esther informaba que se encontraba “sin blanca” y que planeaba iniciar una nueva vida en Buenos Aires. La comunicación, inesperada y alarmante, dejó a Pepa con más dudas que certezas.

Esther había dejado atrás su vida en Sevilla y mantenía contacto frecuente con su familia. El silencio prolongado tras su mensaje encendió todas las alarmas. Según su madre, “hablábamos a diario, por lo que su falta de comunicación era muy preocupante”.

Un encuentro fatídico con ‘Dinamita’

El último conocido contacto de Esther fue con José Jurado Montilla, conocido en TikTok como Dinamita. Se habían conocido en un refugio para mujeres en Alicante y, en un giro desconcertante, Montilla compartió momentos de su viaje en la costa española a través de videos que subió a las redes.

El 22 de agosto, tras una caminata juntos, Esther terminó en un hospital con una pierna hinchada y un fuerte dolor de cabeza. Montilla, después de dicha cita, se presentó como alguien dispuesto a ayudar a la familia, aunque su versión pronto se tornaría sospechosa.

Descubriendo la verdad detrás de la fachada

La familia de Esther, tras meses sin respuestas, decidió investigar por su cuenta. Calaron hondo en sus pesquisas cuando encontraron información alarmante: Montilla era un asesino convicto, condenado por el asesinato de cuatro personas en los años 80. Aunque había sido liberado tras 28 años en prisión, su oscuro pasado se convirtió en un punto central de la investigación.

La serie de videos que Montilla compartió en TikTok, relacionados con la desaparición de Esther, se volvieron pruebas cruciales, permitiendo rastrear sus movimientos y contradicciones que fueron finalmente atadas a otros crímenes.

El horror se despliega: hallazgos macabros

En 2024, se realizó un descubrimiento impactante: un cráneo dentro de un cañaveral en Gandía, que fue identificado como perteneciente a Esther Estepa. Los sucesivos hallazgos de restos óseos reforzaron la conexión entre Montilla y el caso. A pesar de sus negativas, Montilla actualmente permanece en prisión preventiva, enfrentando dos cargos por homicidio.

Redes sociales y las verdades ocultas

El director del documental, Héctor Muniente, explica que el caso ilustra cómo las redes sociales pueden presentar realidades engañosas. “Las plataformas pueden crear vidas idealizadas que en este caso esconden una verdad terrorífica”, señala. A través del análisis de contenido digital, el documental revela el poder de la exposición social combinada con la incertidumbre psicológica.

Muniente enfatiza cómo esta historia es un reflejo alarmante de la manipulación y los peligros que acechan en la vida moderna. La dualidad entre la imagen pública de Montilla y su siniestro trasfondo resuena como un recordatorio del equilibrio tenebroso que los influencers pueden representar en la era digital.