San Lorenzo en Crisis: Se Despide de Cerutti y Hernández por Lesiones

La alegría del empate ante Boca se tiñó de tristeza para San Lorenzo, que enfrentó la dura noticia de la gravedad de las lesiones de Ezequiel Cerutti y Gastón Hernández.

El partido en la Bombonera dejó a San Lorenzo con un sabor amargo tras el empate 1-1, ya que las lesiones de sus jugadores claves oscurecieron el resultado. Ezequiel Cerutti y Gastón Hernández sufrieron gravísimas lesiones en las rodillas, confirmando el peor de los pronósticos.

Lesiones que impactaron al equipo

Las alarmas se encendieron a los 22 minutos de juego, cuando Ezequiel Cerutti se retiró del campo entre lágrimas tras un desafortunado incidente. Al intentar realizar un taco, su rodilla derecha se torció y lo dejó tendido en el césped, obligado a recibir asistencia médica de inmediato.

Su reacción evidenció la gravedad de la situación, y rápidamente fue reemplazado, mostrando una profunda preocupación que reflejaba más que un simple dolor físico.

Otro golpe duro para el equipo

El segundo impacto llegó a los 33 minutos del segundo tiempo. Gastón Hernández también se vio forzado a dejar el campo luego de una jugada desafiante. Al intentar disputar el balón, su rodilla izquierda cedió, lo que le ocasionó un dolor visible que lo llevó a requerir su salida del partido.

El zaguero fue reemplazado por Guzmán Corujo, dejando a los aficionados y al cuerpo técnico en estado de alerta ante la inminente noticia.

Un diagnóstico preocupante

San Lorenzo comunicó oficialmente a través de sus redes sociales que Cerutti sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, mientras que Hernández presenta una ruptura ligamentaria similar en la rodilla izquierda. Ambos jugadores enfrentarán intervenciones quirúrgicas inminentes y se estima que el tiempo de recuperación será de hasta ocho meses, complicando aún más el panorama del club.

Desafíos que se repiten

La situación es particularmente preocupante, ya que Cerutti ya había sufrido una lesión similar hace poco tiempo y Hernández ha atravesado dos lesiones de ligamentos a lo largo de su carrera, lo que añade un nivel adicional de frustración para el equipo y los hinchas.