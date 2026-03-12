Los bancos globales refuerzan su seguridad en los centros del Golfo tras nueva amenaza de Irán

Las instituciones financieras del Golfo están tomando medidas extremas tras la advertencia de Irán sobre posibles ataques a bancos vinculados con EE. UU. e Israel. La situación se complica cada vez más.

Recientemente, Irán emitió un aviso tras un ataque a un edificio relacionado con el Banco Sepah en Teherán. En respuesta, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) amenazó con atacar “centros económicos y bancos” en la región, instando a los residentes a mantenerse a distancia al menos un kilómetro.

Reacciones de las Instituciones Financieras

Este aviso ha generado inquietud en importantes centros financieros como Dubái y Doha, donde muchas entidades internacionales operan. Según informes, HSBC ha cerrado todas sus sucursales en Qatar. Citigroup ha ordenado a su personal en Dubái que trabaje desde casa para garantizar su seguridad, indicando que ya había un número considerable de empleados trabajando en forma remota.

Por su parte, Goldman Sachs ha comunicado a sus colaboradores que necesitarán autorización para asistir a las oficinas en Medio Oriente. Mientras tanto, Standard Chartered ha solicitado a su personal cerca del Centro Financiero Internacional de Dubái que abandonen las instalaciones anticipadamente.

Nuevas Estrategias de Irán

En un reciente desarrollo, el nuevo Ayatollah Mojtaba Khamenei, en su primer mensaje público, mencionó que se están considerando “abrir otros frentes donde el enemigo tiene poca experiencia y es muy vulnerable.” Este planteo se da en un contexto de guerra continua y se realizará en función de consideraciones estratégicas.

Desde que su predecesor, el fallecido Ayatollah Ali Khamenei, fue abatido en ataques de EE. UU. e Israel el 28 de febrero, diversos rumores han circulado sobre el estado de salud de Mojtaba Khamenei, con reportes que varían desde heridas leves hasta situaciones críticas.