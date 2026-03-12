AFA Responde: Comunicado tras la Comparecencia de ‘Chiqui’ Tapia ante la Justicia

La Asociación del Fútbol Argentino se pronunció tras la declaración de Claudio "Chiqui" Tapia ante la Justicia, clamando por el cierre de un caso que consideran infundado.

Este jueves, Claudio «Chiqui» Tapia, presidente de la AFA, declaró ante el juez en una causa que investiga la retención indebida de 19.300 millones de pesos en impuestos y aportes previsionales. Al finalizar su indagación, la AFA emitió un comunicado exigiendo el cierre inmediato de la investigación.

Detalles de la Indagatoria

Tapia presentó un escrito formal pero no respondió a las preguntas del juez. Su aparición se dio a conocer cuando la AFA compartió un comunicado donde niega cualquier acusación de delitos y sostiene que actuó dentro del marco legal, utilizando derechos que le corresponden como entidad.

Defensa de la AFA y Críticas al Gobierno

En el comunicado, la AFA afirmó que ha cumplido con todas sus obligaciones tributarias y que la deuda ya ha sido regularizada, argumentando que «no se han impuesto sanciones punitivas» sino solo intereses por pagos tardíos. Además, Tapia cuestionó la actuación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), sugiriendo que se trata de una persecución política.

Compromiso con la Transparencia

La AFA reiteró su compromiso con la transparencia y señaló que seguirá trabajando en beneficio de los clubes y del fútbol argentino. El comunicado concluyó con un llamado a la justicia para que se cierre un caso que, a su juicio, nunca debió iniciarse.

Reacción de Claudio Tapia

Después de su declaración, Tapia utilizó sus redes sociales para reiterar la postura de la AFA, denunciando una «información distorsionada» sobre la causa. Aclaró que la institución ha actuado dentro del marco legal y que todos los pagos se realizaron conforme a las normativas vigentes.

Enfrentamiento con el Gobierno

Su mensaje, sin embargo, generó respuestas del Gobierno, incluida la Secretaria de la Presidencia, quien publicó un contundente mensaje en redes sociales indicando que la AFA debe enfrentarse a la justicia. Este cruce ha intensificado la controversia en torno al caso.

Un Caso Insólito

La causa se inició en diciembre del año pasado y se relaciona con la supuesta retención ilegal de impuestos. Si bien la AFA no niega haber pagado con retraso, enfatiza que ha subsanado todas las deudas y rechaza las acusaciones de corrupción.