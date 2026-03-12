Un Clásico: Siempre Revelando Algo Nuevo

El emblemático Ballet del Colón, bajo la dirección de Julio Bocca, ha dado el pistoletazo de salida a su temporada con el clásico “El Lago de los Cisnes”. Esta icónica obra de Marius Petipa y Lev Ivanov, que se presentó por primera vez en San Petersburgo en 1895, reafirma su vigencia a través de la moderna interpretación de Raúl Candal.

Una obra que nunca deja de sorprender

Es difícil encontrar nuevos matices en un ballet tan celebrado como El Lago de los Cisnes. Sin embargo, figuras revolucionarias como George Balanchine han dedicado extensos análisis a esta creación, revelando su profundidad y riqueza artística.

Con cada representación, esta obra maestra sigue revelando historias ocultas, siempre que la puesta en escena haga honor a su esencia. La versión actual de Candal respeta el legado del ballet original e introduce un enfoque innovador al fusionar actos y simplificar transiciones, lo que eleva el impacto dramático y visual de la trama.

Un clásico con un enfoque contemporáneo

La magia que emana de la versión de Candal combina tradición con frescura, y recuerda que el éxito de un ballet no solo depende de la coreografía, sino también del entorno en el que se presenta. La historia de amor trágica y el enfrentamiento con el malvado Von Rothbart se despliegan en un escenario que ha sido pulido por años de dedicación y pasión.

Resumen de la trama

La narrativa sigue al joven príncipe Sigfrido, quien, al cumplir años, se enfrenta a la presión de elegir una esposa. En su excursión de caza, descubre a Odette, quien ha sido transformada en cisne por un hechizo maligno. Un vínculo profundo se forma entre ellos, pero la intriga de Von Rothbart y su hija Odile traerá desdicha y tragedia al amor que prometió ser eterno.

Creadores y sus contribuciones

Las distintas composiciones de Petipa e Ivanov aportan a la diversidad emocional de la obra. De hecho, las escenas festivas rebosan de colorido y vitalidad gracias a Petipa, mientras que los momentos más introspectivos y poéticos son obra de Ivanov, dando lugar a un balance perfecto en la ejecución.

En la función inaugural, la destacada Ayelén Sánchez asumió los complejos roles de Odette y Odile, mientras que el invitado Emmanuel Vázquez interpretó al príncipe. Su actuación fue acompañada por un sólido elenco de bailarines, cada uno aportando su talento y entrega a la narrativa clásica.

Detalles técnicos y artísticos

La escenografía y el vestuario, diseñados por Aníbal Lápiz y Christian Prego, respectivamente, complementan la belleza del ballet, mientras que la dirección musical de la australiana Nicolette Fraillon otorga vida a la célebre partitura de Tchaikovsky. Todo este esfuerzo se manifiesta en una producción que no solo es un deleite visual, sino también un hito cultural en la danza argentina.

Especificaciones de la presentación

Compañía: Ballet del Colón

Director: Julio Bocca

Coreografía: Raúl Candal, basado en Petipa e Ivanov

Sala: Teatro Colón, Libertad 621, CABA

Funciones: hasta el 22 de marzo.