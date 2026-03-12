Coria Lahoz: “El monotributista es una solución temporal, no duradera”

La economía argentina enfrenta desafíos significativos, y uno de los fenómenos más preocupantes es el aumento del empleo informal. El economista Eduardo Coria Lahoz analiza esta situación y sus repercusiones en el mercado laboral del país.

Durante una reciente conversación con Canal E, Coria Lahoz destacó la alarmante tendencia hacia la expansión del monotributo, un esquema que, en muchos casos, oculta relaciones laborales tradicionales. Según el economista, la creciente cantidad de monotributistas refleja un problema más profundo que requiere atención urgente.

Informalidad y su impacto en el empleo

El economista señala que muchos monotributistas operan como empleados encubiertos. “Las reformas laborales son esenciales para abordar esta cuestión”, afirmó. Los empleadores optan por este modelo debido a su costo más atractivo, aunque la realidad es que estos trabajadores suelen estar obligados a facturar sus servicios, perdiendo derechos laborales fundamentales.

Costos comparativos: Monotributistas vs. Empleados formales

La diferencia de costos entre contratar a un empleado en relación de dependencia y un monotributista sigue siendo un factor determinante. Coria Lahoz explica: “Si le pagas un millón a un monotributista, ese es el total que incurrís. Por el contrario, el costo de un empleado en blanco tiende a ser mayor, incrementándose por cargas sociales y otros beneficios”.

A pesar de las recientes reformas que han reducido ciertos costos, este modelo informal sigue siendo más ventajoso para muchas empresas. “Aún con cambios, un empleado formal puede costar alrededor de un millón trescientos, lo que sigue siendo más que un monotributista”, agregó.

Las consecuencias a largo plazo del monotributo

Aunque el monotributo puede parecer una solución temporal para la crisis laboral, Coria Lahoz advierte sobre sus implicaciones a largo plazo. “Este modelo puede desestabilizar el sistema previsional y afectar la cobertura de salud”, sostuvo. La falta de aportes adecuados durante la jubilación puede resultar en una carga adicional para el sistema público y en un acceso deficiente a la atención médica.

Así, el dilema se presenta claro: aunque el monotributo ofrece una salida rápida para muchos trabajadores y empleadores, sus efectos negativos para la economía y la sociedad son innegables. Es fundamental encontrar un camino que garantice derechos y beneficios para todos los actores involucrados.