Precios de la Nafta en CABA: Jueves 12 de marzo de 2026

La jornada de este 12 de marzo trae cambios en los precios de la nafta y el gasoil en la Ciudad de Buenos Aires, reflejando las fluctuaciones del mercado internacional. Conoce aquí todos los detalles sobre cómo impactarán estos ajustes en tu bolsillo.

Las principales compañías petroleras, como YPF, Shell, Puma y Axion Energy, han actualizado sus tarifas de combustible. Estas variaciones se producen en un entorno de cambios globales y locales, que incluyen el aumento del barril de crudo y ajustes impositivos. Los precios se han alineado con las tendencias internacionales, y se espera que continúen fluctuando en función de la economía y la demanda.

Contexto de Aumento en los Precios

La reciente modificación del costo de los combustibles responde a un aumento en los impuestos sobre los hidrocarburos y el efecto del deslizamiento del tipo de cambio oficial. A pesar de un clima de consumo moderado, las empresas intentan mantener márgenes estables frente al aumento de costos logísticos, que afectan el precio final que los automovilistas deben afrontar.

Precios de la Nafta en Buenos Aires

Este jueves, los precios de la nafta en la Ciudad de Buenos Aires se distribuyen de la siguiente manera:

Precios de YPF

Nafta Súper: $1.597 por litro

Infinia (Premium): $1.820 por litro

GNC: $550 por metro cúbico

Infinia Diesel: $1.615 por litro

Diesel 500: $1.822 por litro

Precios de Shell

Nafta Súper: $1.823 por litro

V-Power Nafta: $2.032 por litro

GNC: $560 por metro cúbico

Evolux Diesel: $1.859 por litro

V-Power Diesel: $2.099 por litro

Precios de Axion Energy

Axion Súper: $1.769 por litro

Quantium: $2.009 por litro

GNC: $675 por metro cúbico

Axion Diesel X10: $1.869 por litro

Quantium Diesel X10: $2.059 por litro

Precios de Puma

Nafta Súper: $1.757 por litro

Max Premium: $2.057 por litro

GNC: $599 por metro cúbico

Puma Diesel: $1.847 por litro

Ion Puma Diesel: $2.049 por litro

Estos aumentos afectan a una población de más de un millón de vehículos en la CAD de Buenos Aires, convirtiendo cada ajuste en un factor crucial tanto para automovilistas como para el transporte y la logística. La repercusión de estos precios es innegable y estará presente en el día a día de los ciudadanos.