Desplazados en Líbano: Aumento del alquiler y temores de guerra

Desplazamiento Masivo en Líbano: El Impacto del Conflicto en la Población Civil

El reciente inicio de la guerra en Líbano ha llevado a miles a abandonar sus hogares en busca de seguridad, generando una crisis humanitaria alarmante.

Al amanecer del 2 de marzo, Hezbollah lanzó un misil hacia Haifa, Israel, en lo que marcó el inicio de un nuevo conflicto armado. Solo unas pocas horas después, miles de libaneses comenzaron a huir del sur del país ante las órdenes de evacuación y los llamados automáticos que instaban a la población a abandonar sus hogares de inmediato.

El éxodo desesperado

Según Unicef, aproximadamente 700,000 personas, entre ellas 200,000 niños, se vieron obligadas a dejar sus hogares a causa de la situación. La memoria del devastador ataque aéreo israelí durante la Operación Flechas del Norte, en septiembre de 2024, aún pesa en la mente de muchos, lo que avivó el pánico y provocó un éxodo masivo que colapsó las rutas de escape.

Los testimonios de los refugiados revelan una sensación de abandono por parte del gobierno libanés. Aquellos que huyeron enfrentaron atascos de tráfico que duraron más de 48 horas, mientras que los que decidieron quedarse se encontraron en medio de ataques aéreos sin ninguna ayuda del Estado que organizara la situación.

Condiciones críticas en albergues

Más de 120,000 personas se han refugiado en escuelas y otros albergues temporales, mientras las medidas de asistencia anunciadas por las autoridades se revelan insuficientes. Aunque el Ministerio de Asuntos Sociales recibió la primera ayuda de la Unión Europea a través de Unicef, con 45 toneladas de suministros, la necesidad sigue creciendo.

Divisiones en la sociedad libanesa

La crisis ha destacado las profundas divisiones en la sociedad libanesa. Mientras algunos ciudadanos han abierto sus hogares a los desplazados, otros aumentan los precios de alquiler a cifras exorbitantes, llegando hasta los 2,000 dólares mensuales. En medio de esta tensión, un grupo de críticos ha pedido la expulsión de los refugiados, reprochándoles por atraer el conflicto a Líbano.

Batoul, madre de dos hijos y desplazada de Shu’aitieh, comparte su angustiante experiencia: «Viajamos 12 horas para recorrer apenas 85 kilómetros; no podía tranquilizar a mis hijos mientras enfrentábamos esta difícil situación». Al llegar a su destino, se encontró con dueños de casas que pedían alquileres inalcanzables, obligándola a vivir en condiciones precarias.

Iniciativas locales de ayuda

Frente a la insuficiencia de las medidas oficiales, jóvenes voluntarios han comenzado a organizarse para distribuir alimentos y artículos básicos a quienes han perdido todo. Walaa Taleb, una de las voluntarias, comenta sobre la inequidad en el tratamiento a los refugiados y las crecientes tensiones en las comunidades que no desean recibirlos.

Las escuelas convertidas en refugios se ven desbordadas, albergando hasta 500 personas en espacios que claramente no están diseñados para tal cantidad. A pesar de las dificultades, Walaa cree que estas condiciones son preferibles a las que enfrentan aquellos que no tienen dónde ir.

Sin embargo, existe una creciente preocupación sobre la continuidad del apoyo. La incertidumbre sobre la duración del conflicto plantea interrogantes sobre la financiación de estas iniciativas comunitarias y cómo se sostendrán en el futuro.