Victoria Villarruel denuncia a Luis Petri por llamarla ‘golpista’ y a Feinmann y Rossi por calumnias

La vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel, se distancia aún más del gobierno y presenta una denuncia formal contra varios actores del ámbito político y periodístico.

Peleando en múltiples frentes, Victoria Villarruel ha tomado la decisión de escalar el conflicto con Javier Milei y presentar una denuncia contra el diputado Luis Petri, a quien acusa de conspirar contra el gobierno. Esta acción se suma a un conjunto de gestos que confirman su ruptura con el espacio libertario.

Las acusaciones de Villarruel

En una presentación ante la Justicia, Villarruel ha denunciado a Petri por calumnias, injurias, atentados contra el orden público y amenaza de rebelión. Su argumento se apoya en el artículo 213 bis del Código Penal, que se refiere a la «coerción ideológica».

Detalles de la denuncia

El artículo menciona que “será reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que tengan por objeto principal o accesorio imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”. Esta acusación ahora está en manos del juez Sebastián Ramos, quien deberá evaluar su procedencia.

Periodistas también en la mira

Villarruel no se detuvo ahí; también incluyó en su denuncia a los conductores de A24, Eduardo Feinmann y Pablo Rossi, quienes enfrentan las mismas acusaciones que el legislador. La denuncia contra ellos fue sorteada al juzgado de María Servini.

Repercusiones en los medios

Los periodistas se enteraron de la situación a través de su abogado, Gabriel Iezzi, quien les informó sobre la denuncia la tarde anterior. Ambos están gestionando su inclusión en el expediente judicial para poder acceder a los detalles de las acusaciones.

Conflictos previos

La disputa no es nueva. Semanas atrás, Petri ya había criticado públicamente a Villarruel en diversas ocasiones, sugiriendo que su actitud era una traición al gobierno. En un programa de televisión, señaló que su rol durante la asamblea del Congreso era incongruente con el deber de apoyar al Ejecutivo.

Un intercambio incendiario

Ambos bandos se han lanzado acusaciones ad hominem a través de redes sociales. Villarruel, en una respuesta ácida, cuestionó a Petri por su gestión como ministro y lo acusó de haber dejado a muchos militares y sus familias sin atención médica. En su indirecta, mencionó su colaboración con el presidente Milei, ridiculizando su imagen pública.

Por su parte, Petri remarcó en sus redes que conoce a Villarruel por su supuesta actitud golpista, elevando la tensión existente entre ambos.

Puntos de vista desde los medios

En su programa compartido, Feinmann y Rossi analizaron la situación y comentaron sobre la percepción de Villarruel entre ciertos sectores militares, sugiriendo que su acercamiento a peronistas críticos de Milei podría haber alterado su imagen ante las Fuerzas Armadas.

El clima político se torna cada vez más tenso, con Villarruel intentando definir su espacio en un entorno hostil, mientras que Petri busca consolidar su rol dentro de un panorama fragmentado.