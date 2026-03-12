Apple advierte sobre ciberataque que amenaza la seguridad de tu iPhone

Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de millones de usuarios, Apple ha anunciado la liberación de parches críticos para versiones antiguas de iOS e iPadOS, frente a una seria amenaza conocida como Coruna.

Actualizaciones Esenciales para iPhone y iPad

Apple, el reconocido gigante tecnológico de Cupertino, ha lanzado recientemente actualizaciones de software para dispositivos que aún operan con versiones más viejas de sus sistemas iOS e iPadOS. Estas actualizaciones, específicas para iOS 15.8.7, iPadOS 15.8.7, iOS 16.7.5 y iPadOS 16.7.5, buscan neutralizar la amenaza cibernética denominada Coruna, que ya ha afectado a miles de usuarios en el mundo.

¿Qué es la Amenaza Coruna?

Coruna es un kit de explotación sofisticado, detectado por investigadores de seguridad de Google y la firma iVerify. Se compone de al menos cinco cadenas de vulnerabilidades y puede utilizar hasta 23 brechas de seguridad para comprometer dispositivos Apple aún en uso con versiones antiguas.

Este exploit puede ser activado simplemente al acceder a un sitio web malicioso o al ejecutar contenido especialmente diseñado para atacar. Aprovecha diversas fallas en el motor de navegación WebKit para corromper la memoria y ejecutar código de forma arbitraria, lo que podría poner en riesgo la integridad de los dispositivos afectados.

Los Dispositivos en Riesgo y la Importancia de Actualizar

Las actualizaciones de Apple cuentan con parches críticos que protegen dispositivos que, de lo contrario, quedarían vulnerables:

En la versión iOS / iPadOS 15.8.7, están incluidos modelos como el iPhone 6s, iPhone 7, iPhone SE (1ª generación), iPad Air 2, iPad mini (4ª generación) y iPod touch (7ª generación). Estas actualizaciones corrigen varias vulnerabilidades, algunas de las cuales permiten la ejecución de código con privilegios de kernel.

Por su parte, la versión iOS / iPadOS 16.7.5 está dirigida a dispositivos como el iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X y ciertos modelos más antiguos de iPad. Incluye parches que protegen contra fallos en WebKit que podrían ser explotados por Coruna a través de contenido web malicioso.

Por lo tanto, expertos en seguridad instan a los usuarios de estos dispositivos antiguos a instalar las actualizaciones lo más pronto posible, ya que la falta de acción puede resultar en un acceso no autorizado a sus dispositivos solo con visitar una página comprometida.