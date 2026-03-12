Trump propone que Irán no participe en el Mundial 2026 por tensiones en Medio Oriente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado controversia al desaconsejar la inclusión de la selección iraní en el Mundial 2026, citando preocupaciones de seguridad. Esta declaración ha provocado una reacción inmediata desde Teherán.

En un inesperado mensaje en las redes sociales, el presidente estadounidense, Donald Trump, expresó su preocupación sobre la participación de Irán en el Mundial 2026. En el contexto de un aumento en las tensiones en el Medio Oriente, el mandatario advirtió que aunque el equipo es bienvenido, su presencia podría no ser segura.

“La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea adecuado que estén allí, por su propia vida y seguridad”, comentó Trump en la plataforma Truth Social.

Esta declaración se produjo un día después de que Gianni Infantino, presidente de FIFA, manifestara su disposición a dar la bienvenida al conjunto asiático durante el torneo.

Reacción del Gobierno Irani

Desde Teherán, la respuesta no se hizo esperar. El secretario de Deportes, Ahmad Donyamali, insinuó que el equipo podría no participar, citando la falta de condiciones adecuadas.

“Después de que el gobierno corrupto mató a nuestro líder, no hay condiciones que nos permitan participar en el Mundial”, afirmó con firmeza el funcionario.

A pesar de estas declaraciones, la renuncia al torneo todavía no ha sido formalizada, lo que mantiene la incertidumbre en el panorama del fútbol internacional.

Calendario de Partidos de Irán

La selección iraní había planeado disputar tres partidos en territorio estadounidense durante la fase de grupos del Mundial 2026. El debut estaba programado para el 15 de junio en Los Ángeles contra Nueva Zelanda, seguido de un encuentro el 21 de junio frente a Bélgica en la misma ciudad, y cerrando la fase de grupos el 26 de junio contra Egipto en Seattle.

La decisión final sobre la participación de Irán quedará condicionada a la evolución del conflicto político y militar en la región.