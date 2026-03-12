Rueda Bursátil: Mercado Local Brilló Ayer, Hoy Se Toman Ganancias

El mercado financiero argentino vive un momento de corrección tras las significativas subas en días pasados, generando un nuevo ambiente de toma de ganancias entre los inversores.

El analista financiero Gustavo Morandi analizó la situación actual en Canal E, destacando los movimientos en la bolsa y particularmente el ascenso de YPF. “Hoy estamos observando una apertura con toma de ganancias, tras un día muy positivo en el mercado local”, comentó Morandi, reflejando la dinámica del entorno financiero.

YPF: Un Valor Promisorio en el Mercado Accionario

Entre las empresas que resaltaron en la jornada anterior, YPF se destacó gracias a las expectativas sobre posibles transformaciones en su estructura de capital. Morandi indicó que “la acción de YPF fue notable, impulsada por rumores sobre un posible split y la evolución de los precios del petróleo, lo que la convierte en una opción atractiva para los inversores.”

Aumento de Inversión en YPF: Un Futuro Prometedor

Morandi explicó el mecanismo del “split” accionario como una estrategia que las compañías implementan para facilitar el acceso a sus acciones. Respecto a YPF, remarcó que “esto podría atraer más inversiones, al convertir acciones de 56.000 pesos en opciones más accesibles para los inversores, lo que potencialmente aumentaría su atractivo.”

Influencia del Contexto Internacional

El clima internacional, especialmente las tensiones en Medio Oriente, tiene un impacto considerable en las proyecciones del mercado. “Las recientes subas en los precios de la energía reflejan estos conflictos, y podrían beneficiar a empresas como YPF en el futuro”, agregó Morandi.

Argentina en Posición Favorable

A pesar de los desafíos globales, Morandi consideró que Argentina se encuentra en una situación relativamente ventajosa por ser exportador de petróleo. “Aunque no apruebo las guerras, la posición de Argentina podría ser favorable en este contexto, dado que no dependemos fuertemente de la importación de energía”, concluyó.