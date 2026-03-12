Guía Completa: Accesos y Cronograma del Festival del 13 al 15 de Marzo

Los días viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo, el Hipódromo de San Isidro será el epicentro de la música con una nueva edición de Lollapalooza Argentina, donde se darán cita los mejores artistas del panorama nacional e internacional.

Lineup Estelar para 2026

Este año, más de 100 propuestas musicales llenarán los cinco escenarios del festival. Encabezarán el cartel figuras como Sabrina Carpenter, Tyler, the Creator, Chappell Roan, Deftones y Skrillex, además de destacados artistas locales como Paulo Londra, Turf y Ratones Paranoicos, entre otros.

Aspectos Clave del Festival

La organización ha implementado el sistema de pago **LollaCashless**, que permite a los asistentes cargar dinero en pulseras para realizar sus compras en el evento. Esta modalidad busca simplificar la experiencia, ya que será el único método aceptado durante el festival.

Preparación para el Evento

Se recomienda a los asistentes que carguen saldo de forma anticipada a través del sitio oficial, lo que puede hacerse hasta 24 horas antes del inicio del festival. Para quienes no pueden hacerlo online, habrá puntos de recarga dentro del predio.

Lockers Disponibles para Mayor Comodidad

Los asistentes también tendrán la opción de alquilar lockers para guardar sus pertenencias. Los precios son de **$34,000 por un día** o **$80,000 por los tres días** del festival, y se pueden adquirir directamente en el lugar o mediante la app AllAccess, que ofrece un código QR para canjear por las llaves del locker.

Sigue el Evento Desde Casa

Si no puedes asistir al festival, no te preocupes. **Flow** transmitirá todos los shows en vivo, permitiendo disfrutar de cada actuación desde tu televisor, celular o computadora. Para acceder a la transmisón, es necesario contar con la suscripción a Flow, y los canales 605, 606, 607 y 608 estarán dedicados a cada escenario del evento.