Netflix estrena el thriller español ‘Esa noche’: un viaje, un accidente y una mentira

La esperada serie «Esa noche» se une al catálogo de Netflix el 13 de marzo, llevando a los espectadores a un intenso viaje de suspenso y dilemas familiares.

Una noche que lo cambia todo

Ambientada en la hermosa República Dominicana, «Esa noche» narra la historia de tres hermanas cuyas vidas dan un giro inesperado durante unas vacaciones familiares. Un accidente devastador altera su relación, llevándolas a cuestionar hasta dónde llegarían para protegerse entre sí.

Trama envolvente y personajes complejos

Protagonizada por Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero, la serie se aleja del formato típico de investigación criminal. En su lugar, se centra en la intimidad del conflicto y el impacto profundo que una decisión puede tener en una familia. «La historia muestra cómo un mismo evento puede afectar a cada uno de manera distinta», comparte Claudia Salas, quien interpreta a Paula, una de las hermanas que asume el rol protector de su familia.

Los dilemas morales en juego

Elena, el papel de Clara Galle, se presenta como la más vulnerable del grupo. «Ella es la más inmadura y se siente sobreprotegida. Evita los conflictos y busca mantener la paz entre sus hermanas», explica Galle.

Del bestseller a la pantalla: la adaptación

Creada por Jason George, conocido por «Narcos», y dirigida por Jorge Dorado y Liliana Torres, la serie adapta la novela de Gillian McAllister con cambios significativos que la sitúan en un contexto español dentro de un entorno dominicano. «La riqueza de ‘Esa noche’ radica en las diferencias culturales y las dinámicas familiares que surgen de ellas», dice Galle.

Un rodaje lleno de sorpresas

El proceso de filmación no estuvo exento de desafíos. El elenco enfrentó terremotos y momentos inesperados durante el rodaje. Paula Usero recordó uno de esos episodios: «Pensé que estaba siendo robada cuando la cama se movía, hasta que entendí que era un terremoto». Además, el proceso de envejecimiento de los personajes requirió sesiones de maquillaje que generaron risas y curiosidades en el set.

Un thriller impactante y emocional

Con un elenco que también incluye a Pedro Casablanc, Alícia Falcó y Nüll García, «Esa noche» plantea una pregunta inquietante: ¿Hasta dónde llegarías para proteger a tu familia? Un thriller que explora los límites del amor y la lealtad.