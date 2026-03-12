Trágico choque en Santa Fe: Dos muertos y cuatro heridos por la niebla

Un trágico choque en el sur de Santa Fe ha dejado un luto en la comunidad tras la pérdida de dos vidas y cuatro heridos. La neblina densa complicó la visibilidad en la ruta provincial 14, donde ocurrió el siniestro.

Detalles del Accidente

El accidente se registró esta mañana, poco después de las 7, en el kilómetro 53 de la ruta provincial 14, entre Bigand y Villa Mugueta. La colisión involucró a una camioneta Chevrolet S10 y un vehículo utilitario que transportaba a cinco personas. Las víctimas fatales, un hombre y una mujer, se encontraban en la parte delantera del utilitario.

Heridos y Atención Médica

Los informes iniciales indican que, a raíz del choque, cuatro personas resultaron heridas. Tres ocupantes del utilitario fueron trasladados al Samco (Sistema de Atención Médica para la Comunidad) de Bigand, mientras que el conductor de la camioneta recibió atención en el Samco de Villa Mugueta.

Condiciones Climáticas en el Momento del Siniestro

Las primeras investigaciones sugieren que la densa niebla que cubría la zona fue un factor determinante en el accidente. Este fenómeno es habitual en la región durante las primeras horas del día, lo que suele dificultar la circulación y aumentar el riesgo de accidentes de tránsito.