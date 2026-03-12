Dólar: Cotización del jueves 12 de marzo

Dólar Blue: Cotización del 12 de marzo

El dólar blue finalizó su jornada con notable actividad en el mercado, reflejando cambios que impactan la economía local.

El Cierre del Dólar Blue

Hoy, el dólar blue se estableció en $1.400 para la compra y $1.420 para la venta, marcando un punto de interés para los inversores.

Dólar Oficial: Tasa del Banco de la Nación

De acuerdo con la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el mismo día, el dólar oficial cerró a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, evidenciando una ligera disparidad con el mercado paralelo.

Actualidad del mercado: Tras un incremento, hoy se anticipa una toma de ganancias por parte de los inversores.

Movimientos en Dólares Financieros

Dólar MEP: Valor Actual

El dólar MEP culminó la jornada a $1.414,90 para la compra y $1.417,70 para la venta, un indicador de la dinámica del mercado financiero.

Dólar CCL: Últimos Registros

El dólar contado con liquidación (CCL) se fijó este jueves a $1.459,50 para la compra y $1.460,10 para la venta, mostrando la presión en el mercado.

Aumento en el precio de la nafta desde la reciente crisis internacional: El litro se encuentra en torno a los 1,295 dólares.

Dólar Cripto: La Nueva Frontera

El dólar cripto cotiza hoy a $1.462,30 para la compra y $1.462,40 para la venta, reflejando el creciente interés en criptomonedas.

Dólar Tarjeta: Actualización de Tasa

El tipo de cambio del dólar tarjeta se establece hoy en $1.846, impactando a quienes realizan compras en el exterior.

Análisis sobre los precios de combustibles en Buenos Aires: La situación a partir del 12 de marzo.

Riesgo País: Un Indicador Clave

Este jueves, el riesgo país, indicador que mide la percepción del riesgo de inversión, se sitúa en 561 puntos básicos, indicando un clima de incertidumbre en el ámbito financiero.