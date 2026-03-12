Descubren los cuerpos de 12 desaparecidos en La Perla, ex centro de detención clandestino

A días de conmemorar el 50 aniversario de la última dictadura militar en Argentina, un importante avance judicial ha permitido identificar los restos de doce personas desaparecidas, halladas en el histórico cuartel militar de La Calera, conocido como La Perla.

Los restos humanos fueron descubiertos en 2025 durante excavaciones arqueológicas dirigidas por el Equipo de Antropología Forense (EAAF). Los expertos encontraron los restos entrelazados en dos áreas de la denominada “Loma del Torito”. Recientemente, el Juzgado Federal Número 3, liderado por el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, confirmó la identificación de estos restos.

Identificación en Proceso

Se prevé que, tras contactar a las familias de los desaparecidos, el juzgado dará a conocer los nombres de las doce personas en una conferencia de prensa programada para los próximos días.

Excavaciones Reveladoras

Las excavaciones en el área, que actualmente alberga la Reserva Natural Militar La Calera, se realizaron entre septiembre y noviembre de 2025. Según testimonios relacionados con el caso, existen fosas removidas en la zona, lo que llevó al descubrimiento de evidencia de esos antiguos enterramientos.

Colaboración Científica

El EAAF trabajó mano a mano con el Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto y el Servicio de Antropología Forense del Poder Judicial de Córdoba. La tarea implicó excavar cuatro hectáreas, y hay planes para continuar con otras dos hectáreas en 2026.

Un Pasado Oscuro

Se estima que entre 2.000 y 2.500 personas fueron detenidas en el centro de La Perla entre 1976 y 1978, muchas de las cuales continúan desaparecidas. El trabajo del EAAF no sólo es crucial para la identificación de los restos, sino también para brindar un cierre a las familias que aún esperan respuestas.

Contacto para Familias

Los familiares de personas desaparecidas que ya hayan proporcionado muestras de sangre y deseen actualizar su información de contacto pueden comunicarse con el juzgado al (0351) 4335772 o al correo electrónico fcordoba3.secddhh@pjn.gov.ar. También está disponible el EAAF a través del 0800 345 3236 o iniciativa@eaaf.org.