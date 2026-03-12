Jugadores: Una Generación despolitizada

Alberto Fernández y la Controversia de Messi con Trump: Desenmascarando Mitos

El exmandatario Alberto Fernández se pronunció sobre la controversia que gira en torno a la reciente foto de Lionel Messi con Donald Trump, un episodio que ha generado intensos debates en las redes sociales y comparaciones con la negativa de la Selección Argentina a visitar la Casa Rosada tras su triunfo en el Mundial de Qatar 2022.

Fernández afirmó que nunca existió una invitación formal por parte de su Gobierno para que los campeones del Mundial asistieran al balcón de la Casa Rosada, y recalcó que no considera que el equipo haya quedado «en deuda» por no haber asistido al acto oficial.

Sin Deudas: La Visión del Exmandatario

«La celebración fue un recorrido por las calles, el Gobierno nunca solicitó que la Selección se presentara en la Casa de Gobierno. No creo que Messi ni ningún jugador deba nada al Gobierno argentino», expresó Fernández. Lejos de sentirse ofendido, el exmandatario aclaró que nunca se sintió agraviado por la decisión del equipo nacional.

La Influencia de la Política en el Deporte

Fernández también puntualizó que la política puede alterar el mundo del fútbol de manera negativa. Aunque mostrara su desacuerdo con la imagen de Messi en la Casa Blanca, evitó emitir críticas directas hacia el futbolista. «Me hubiera gustado que figuras como Messi no se relacionaran con Trump, pero eso no desmerece su talento», argumentó.

Messi y la Reflexión sobre su Presencia

«Estará en Messi reflexionar sobre si su visita fue adecuada. A mi juicio, no lo fue. Su imagen podría ser utilizada para legitimar a Trump, una figura cuya influencia debe ser considerada por quienes la representan», sentenció. Este comentario añade una capa a la complejidad de los vínculos entre celebridades y poder político.

Un Contexto Comparativo: Messi y Maradona

Fernández continuó su análisis al contrastar la postura de Messi con la de Diego Maradona, quien siempre tuvo una relación más política con su país. «Es injusto esperar que Messi actúe como Maradona. Ambos provienen de realidades distintas», afirmó.

Consideraciones sobre la AFA y el Gobierno