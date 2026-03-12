Lollapalooza 2026: Fechas, grilla y lo imperdible del festival del 13 al 15 de marzo

Lollapalooza Argentina 2026: ¡La Fiesta Musical que Esperabas!
El icónico festival vuelve al Hipódromo de San Isidro del 13 al 15 de marzo, prometiendo un espectacular line-up que destaca tanto a artistas internacionales como a los mejores talentos argentinos.
Un Festival Innovador y Diversificado
En su undécima edición, Lollapalooza Argentina transforma la experiencia del festival con la reubicación de tres de sus cinco escenarios. Uno de ellos se convertirá en una isla inmersiva que promete un despliegue visual impresionante.
Artistas de Renombre en el Escenario
Más de 100 artistas se presentarán, encabezados por talentos como Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones y Skrillex. La música nacional también estará presente con figuras como Paulo Londra, Turf y Ratones Paranoicos.
Un Regreso Triunfal al País
Sabrina Carpenter regresa como una sensación pop, prometiendo cautivar a su público con su nuevo álbum Man’s Best Friend. Por su parte, Chappell Roan, quien recientemente saltó a la fama, también hará su historia al debutar en Argentina.
Rock y Electrónica en el Centro del Escenario
Los amantes del rock disfrutarán de Deftones, referentes del nu metal. Por su lado, Skrillex promete electrificar a los asistentes con su nuevo álbum F*ck U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!!.
La Vitalidad de la Música Urbana
Paulo Londra representa la evolución de la música urbana en Argentina. Tras atravesar un año complicado, se presenta como headliner con una fuerte trayectoria llena de éxitos como Condenado para el millón y Nena maldición.
Un Evento de Magnitud Internacional
El festival del año pasado atrajo a alrededor de 300,000 personas en tres días, consolidando su estatus como uno de los eventos musicales más importantes en el país.
Una Primera Edición para Varios Artistas
Lollapalooza Por Días
Agenda del Primer Día (13 de marzo)
Escenario FLOW: Tyler, The Creator, y muchos más. La energía comenzará a fluir desde mediodía con una mezcla de artistas emergentes y reconocidos.
Agenda del Segundo Día (14 de marzo)
Destacan nombres como Chappell Roan y Skrillex, quienes prometen encender las pistas en lo que será una noche inolvidable.
Agenda del Tercer Día (15 de marzo)
Cerrando el festival, Sabrina Carpenter y Deftones serán los encargados de dejar al público deseando más.
Transmisión Exclusiva en Vivo
Todos los espectáculos podrán ser disfrutados en vivo gracias a un streaming especial que ofrecerá Flow a través de sus canales, asegurando que ningún fan se pierda ni un segundo del festival.