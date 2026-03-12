Lollapalooza 2026: Fechas, grilla y lo imperdible del festival del 13 al 15 de marzo

El icónico festival vuelve al Hipódromo de San Isidro del 13 al 15 de marzo, prometiendo un espectacular line-up que destaca tanto a artistas internacionales como a los mejores talentos argentinos.

Un Festival Innovador y Diversificado

En su undécima edición, Lollapalooza Argentina transforma la experiencia del festival con la reubicación de tres de sus cinco escenarios. Uno de ellos se convertirá en una isla inmersiva que promete un despliegue visual impresionante.

Artistas de Renombre en el Escenario

Más de 100 artistas se presentarán, encabezados por talentos como Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones y Skrillex. La música nacional también estará presente con figuras como Paulo Londra, Turf y Ratones Paranoicos.

Un Regreso Triunfal al País

Sabrina Carpenter regresa como una sensación pop, prometiendo cautivar a su público con su nuevo álbum Man’s Best Friend. Por su parte, Chappell Roan, quien recientemente saltó a la fama, también hará su historia al debutar en Argentina.

Rock y Electrónica en el Centro del Escenario

Los amantes del rock disfrutarán de Deftones, referentes del nu metal. Por su lado, Skrillex promete electrificar a los asistentes con su nuevo álbum F*ck U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!!.

La Vitalidad de la Música Urbana

Paulo Londra representa la evolución de la música urbana en Argentina. Tras atravesar un año complicado, se presenta como headliner con una fuerte trayectoria llena de éxitos como Condenado para el millón y Nena maldición.

Un Evento de Magnitud Internacional

El festival del año pasado atrajo a alrededor de 300,000 personas en tres días, consolidando su estatus como uno de los eventos musicales más importantes en el país.

Una Primera Edición para Varios Artistas