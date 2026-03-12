Dólar blue sube este jueves y el Banco Central adquiere divisas

El dólar blue experimentó un notable incremento este jueves 12 de marzo, mientras que el Banco Central sigue activo en la compra de divisas. Descubre todos los detalles sobre el mercado cambiario argentino en esta nota.

El dólar blue cerró la jornada del jueves 12 de marzo con un alza significativa. La divisa paralela alcanzó un valor de $1.420 para la venta, mientras que su precio de compra se estableció en $1.400, mostrando un crecimiento del 0,35% respecto al día anterior.

Dólar MEP y CCL: Continuación de la Tendencia Alcista

El dólar MEP se negoció a $1.415,60, lo que representa un aumento del 0,10% en relación con la jornada pasada. En cuanto al dólar Contado con Liquidación (CCL), este alcanzó los $1.457,69, también mostrando un incremento del 0,10%.

Dólar Cripto y Otras Cotizaciones

En el ámbito de las criptomonedas, el dólar cripto se comercializó a un promedio de $1.440,36, con un crecimiento del 0,38%.

Tipos de Cambio Oficiales y Alternativos

La cotización unificada, que incluye dólares para Qatar, tarjetas y ahorro, se situó en $1.839,50. Por su parte, el dólar oficial minorista se mantuvo en $1.415 y el dólar mayorista llegó a $1.402.

Acciones del Banco Central

Durante esta jornada, el Banco Central adquirió 47 millones de dólares en el mercado cambiario, aunque las reservas internacionales se redujeron en 3 millones de dólares, cerrando con un total de 45.768 millones de dólares.