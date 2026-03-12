Irán: Nuevo líder promete cerrar el estrecho de Ormuz y vengar a los caídos

Irán Anuncia Estrategia Firme: Mojtaba Jamenei Promete Venganzas y Mantener el Bloqueo en el Estrecho de Ormuz

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, ha emitido contundentes declaraciones sobre su postura hacia Estados Unidos e Israel, asegurando que el país mantendrá el bloqueo en el estrecho de Ormuz como medida de presión.

Primer Mensaje de Jamenei: Un Llamado a la Unidad En su primer discurso público tras asumir el cargo el 8 de marzo, Mojtaba Jamenei, sucediendo a su padre Alí Jamenei, enfatizó la necesidad de venganza por los iraníes que han perdido la vida debido a los ataques de fuerzas extranjeras. Este mensaje fue transmitido por la televisión estatal y traducido por los medios internacionales.

Cierre del Estrecho de Ormuz: Una Estrategia Indiscutible «El estrecho de Ormuz permanecerá bloqueado sin duda», afirmó Jamenei, quien también instó a abrir «nuevos frentes de batalla» contra las potencias enemigas, insinuando que se activarán siempre que se mantenga el estado de guerra.

Una Política de Amistad Condicionada Jamenei destacó que, aunque Irán busca la amistad con los 15 países vecinos, insta a cerrar las bases militares estadounidenses en la región, ya que seguirán siendo blanco de ataques.

Demandas de Justicia ante los Ataques En un tono vibrante, el nuevo líder se comprometió a «vengar la sangre» de las víctimas de los recientes bombardeos, incluidos 168 fallecidos en un ataque que afectó una escuela en Minab, donde perdieron la vida numerosos niños.

Mojtaba Jamenei: Su Trayectoria Como el hijo menor de Alí Jamenei, Mojtaba ha mantenido un perfil relativamente bajo hasta su reciente ascenso, lo que ha generado especulaciones sobre su salud tras el conflicto que llevó a su querido padre a la muerte en un ataque la semana pasada.