Mina Clavero: Cursos para aumentar ingresos en temporada baja

Las actividades turísticas en Mina Clavero son vitales para la economía local. Para contrarrestar la baja en visitantes, el municipio ofrece talleres que generan oportunidades de ingreso para las familias.

Capacitación en Repostería para el Contexto Turístico

En la búsqueda de dinamizar la economía local durante los meses de baja afluencia, la Municipalidad de Mina Clavero ha lanzado un taller de elaboración de huevos de Pascua. Este curso, que se desarrolla en el Centro Integrador Comunitario (CIC), está diseñado para que los vecinos aprendan sobre repostería artesanal y puedan crear pequeñas oportunidades de negocio.

Detalles del Taller

La capacitación, presentada por la profesora Cristina Aranda, tiene lugar todos los miércoles de 15 a 17:30, y se extenderá hasta Semana Santa. Actualmente, hay 18 alumnos inscritos, principalmente mujeres y amas de casa en busca de fortalecer sus habilidades para generar ingresos adicionales.

Un Espacio de Aprendizaje y Convivencia

El secretario de Desarrollo Humano, Dolfi Pedernera, explicó que la iniciativa nació en respuesta a una solicitud de un grupo de mujeres en una zona periférica. “Este taller no solo ofrece la posibilidad de aprender, sino que también se convierte en un espacio de convivencia”, comentó Pedernera.

Preparación para la Venta en Semana Santa

Los productos elaborados durante el curso serán exhibidos y vendidos durante las festividades de Semana Santa, proporcionando una vía para que las participantes obtengan ingresos directos de su trabajo.

Impulsando Microemprendimientos Locales

Pedernera enfatizó que el objetivo del proyecto es sostenér la economía local en períodos de menor actividad turística. La administración municipal busca fomentar microemprendimientos, ofreciendo las herramientas necesarias para que los participantes puedan sostener sus negocios.

Programas Futuros de Capacitación

Luego de completar el taller de huevos de Pascua, se planean nuevas capacitaciones en áreas como pastelería de segundo nivel, huertas comunitarias, costura y tejido. Estas iniciativas están pensadas para ofrecer formación continua y generar ingresos a lo largo del año, adaptándose a las demandas del calendario turístico.