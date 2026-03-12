Descubre las Nuevas Funciones de IA en Google Maps

Google Maps Revoluciona la Navegación con Nuevas Funciones Inmersivas

La famosa plataforma de movilidad de Google ha lanzado una innovadora herramienta que fusiona inteligencia artificial y visión computacional para ofrecer una experiencia de navegación sin precedentes.

Innovadora Integración de IA y Visualización

Google Maps ha confirmado el lanzamiento global de su nueva función de navegación inmersiva, que combina miles de millones de imágenes de Street View y fotografías aéreas para crear un entorno digital más realista. Esta herramienta permite a los usuarios:

Sobrevolar edificios y explorar áreas con un nuevo nivel de detalle.

Visualizar rutas antes de comenzar su viaje.

Sentir la atmósfera de un lugar casi de manera táctil desde sus dispositivos.

Experiencias Dinámicas en Tiempo Real

Más allá de una simple representación tridimensional, esta vista inmersiva integra datos en tiempo real que facilitan la planificación de salidas. Los usuarios podrán utilizar un control deslizante de tiempo para observar las condiciones climáticas a diferentes horas, así como prever la concurrencia en distintos espacios.

Funciones Adicionales que Mejoran la Usabilidad

Junto a esta función destacada, Google también ha integrado mejoras que optimizan la aplicación en la rutina diaria. La expansión de «Search with Live View«, por ejemplo, ayuda a los usuarios a encontrar servicios esenciales como:

Cajeros automáticos

Restaurantes

Paradas de transporte público

Esta herramienta ahora permite superponer información relevante directamente sobre la realidad que se observa a través de la cámara del móvil, como horarios de atención y reseñas.

Compromiso con la Sostenibilidad

En esta actualización, la sostenibilidad también juega un papel clave. Google Maps ha perfeccionado sus algoritmos de rutas ecológicas, sugiriendo trayectos que minimizan el consumo de combustible y energía eléctrica durante los viajes.

Para los conductores de vehículos eléctricos, se ha añadido una función de búsqueda inteligente que localiza estaciones de carga ultrarrápida y verifica la disponibilidad de conectores en tiempo real, aliviando así la preocupación por la autonomía en viajes largos.

Búsquedas Más Naturales y Específicas

La integración de IA generativa en el buscador de Maps permite consultas mucho más específicas, facilitando a los usuarios solicitar recomendaciones complejas. Ahora pueden preguntar, por ejemplo, por lugares con ambiente bohemio que acepten mascotas y ofrezcan opciones veganas.