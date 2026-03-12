Charly García: Un emotivo reencuentro y su último recital en Argentina

La participación en un programa de televisión conlleva ciertas responsabilidades y compromisos. A continuación, te explicamos lo que implica la autorización para el uso de tu imagen y la información que deberás manejar en estos casos.

Al aceptar participar en un programa, estás dando permiso a KUARZO ARGENTINA S.A. y NET TV S.A. para utilizar tu imagen y voz en diversas plataformas. Esto incluye la grabación de tu presencia durante el programa y las actividades relacionadas.

Autorizaciones Esenciales

Al ser parte del programa, estás entregando tu consentimiento de manera explícita, irrevocable e incondicional para que se graben y reproduzcan imágenes y sonidos de tu participación. Esto abarca:

Derechos sobre el Contenido

Las productoras se convertirán en dueñas exclusivas de cualquier material generado, con total libertad para usarlo a través de todos los medios disponibles: televisión, internet, radio, cine, entre otros. Esto incluye, pero no se limita a, servicios de streaming y descargas en múltiples formatos.

Compromisos de Confidencialidad

Es fundamental que mantengas la confidencialidad respecto a la información que recibas relacionada con el programa. Esto implica:

Protección de Información Sensible

No compartirás detalles con terceros ni utilizarás esta información fuera del contexto del programa. En caso de incumplimiento, podrías enfrentar consecuencias legales serias y estar en la obligación de indemnizar a las productoras por cualquier daño ocasionado.

Además, al aceptar material relacionado con tu participación, renuncias a cualquier derecho de revisión sobre cómo se utilizará tu imagen o tu voz, comprometiéndote a no presentar reclamos al respecto.