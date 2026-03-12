Inflación de febrero: Argentina al 2,9% y el NEA supera con un 3,1%

La nueva cifra del incremento de precios revela que la inflación de febrero en Argentina alcanzó el 2,9%. Este significativo aumento se traduce en un acumulado del 5,9% en los dos primeros meses de 2026 y un alarmante 33,1% en el último año.

Según el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Noreste argentino (NEA), que incluye provincias como Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, experimentó un incremento aún mayor, con un 3,1% en febrero, posicionando esta región entre las más afectadas por la variación de precios en el país.

Factores Clave en el Aumento de Precios

El rubro que más contribuyó a este aumento fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que subió un notable 6,8% debido a ajustes en tarifas de servicios públicos y la reestructuración de subsidios. Por otro lado, Alimentos y bebidas no alcohólicas incrementaron un 3,3%, principalmente por el aumento en el costo de carnes y productos esenciales.

Impacto en el Noreste Argentino

En la región NEA, el aumento del 3,1% estuvo impulsado por sectores clave en el consumo:

– Alimentos y bebidas no alcohólicas: 4,5%

– Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 3,4%

– Recreación y cultura: 3,4%

La incidencia de los alimentos en el índice regional es considerable, reflejando el peso que tienen en el presupuesto de los hogares del NEA.

El Escenario Inflacionario en 2026

Con los datos publicados, el índice de precios al consumidor (IPC) nacional refleja un aumento del 5,9% en lo que va del año, mientras que la inflación interanual se sitúa en un preocupante 33,1%.

El informe del INDEC destaca que los precios regulados, que abarcan servicios y otros costos administrados, lideraron las subas con 4,3%, mientras que el IPC núcleo aumentó 3,1%. En contraposición, los precios estacionales mostraron una caída del 1,3% en el mismo período.