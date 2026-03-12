El Boom de Compras para el Bienestar: La Tendencia que No Te Puedes Perder

Un nuevo estudio revela que el 62% de los argentinos prioriza la mejora del bienestar en su hogar, marcando un cambio profundo en su estilo de vida. Descubre cómo están invirtiendo en su confort diario.

En la actualidad, el hogar va más allá de ser un simple refugio; se ha convertido en el corazón de la vida cotidiana. Para muchos argentinos, este espacio no solo es donde descansan, sino también donde trabajan y disfrutan de su tiempo libre. Esta transformación ha impulsado un notable aumento en la inversión en productos que elevan el confort dentro del hogar.

Según un estudio realizado por la marca Intex en febrero de 2026, un sorprendente 62% de los argentinos adquirieron productos inflables en el último año o planean hacerlo en los próximos meses. Esta cifra refleja una tendencia cultural en la que mejorar la calidad de vida se ha vuelto primordial en la rutina diaria.

El Hogar como Espacio de Relajación

Un 36% de los argentinos prefiere relajarse en casa antes que visitar spas, gimnasios o bares, lo que evidenció un claro cambio en sus elecciones de ocio. La necesidad de crear un ambiente propicio para desconectar del estrés diario se ha convertido en un objetivo centrado en decisiones de compra.

Confort que Se Adapta a Cada Momento

Dentro de esta corriente, el descanso se impone como uno de los pilares fundamentales. Los colchones inflables, por ejemplo, se han modernizado con tecnologías que ofrecen mayor estabilidad y comodidad. Además, su fácil inflado los convierte en una opción ideal para cualquier ocasión, ya sea para el uso diario o para recibir visitas.

El crecimiento del interés en el bienestar personal lleva a más consumidores a optar por productos adaptados a sus necesidades instantáneas.

El bienestar no se limita a los dormitorios. Las zonas comunes también están siendo transformadas gracias a los sillones inflables ergonómicos, que crean espacios de relax tanto en livings como en balcones, adaptándose incluso a viviendas pequeñas.

El Spa de Lujo en Casa

Uno de los cambios más notables se observa en el auge de los spas inflables. Equipados con sistemas de burbujas y control de temperatura, ofrecen experiencias comparables a las de centros de bienestar. Según el estudio, el 49% de los argentinos disfruta de refrescarse en el agua como parte de sus actividades de ocio.

La Durabilidad y el Valor como Prioridades

Este cambio en las preferencias de los consumidores también se traduce en la búsqueda de productos que ofrezcan relación calidad-precio. De acuerdo con la investigación de Intex:

El 48% de los argentinos valora la relación precio-calidad de los artículos adquiridos, mientras que el 46% considera crucial la durabilidad y el 44% prioriza la facilidad de uso. Este comportamiento de compra más racional refuerza el deseo por disfrutar de momentos de bienestar en el hogar sin incurrir en gastos excesivos.

La situación económica también influye en este cambio de hábitos. Con un 38% de la población sin planes de viajar durante el próximo feriado largo, el hogar se consolida como el espacio predilecto para el descanso y el ocio. Como afirma el analista de consumo Gabriel Meloni, “el confort doméstico se convierte en una opción accesible para el bienestar”.