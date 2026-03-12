Córdoba alivia la crisis del transporte: UTA alcanza un acuerdo salarial

En un momento crítico para el sistema de transporte de Córdoba, se ha firmado un acuerdo que brinda un respiro al sector. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) han llegado a un entendimiento salarial que podría marcar un cambio positivo para los pasajeros y trabajadores.

La reciente firma del acuerdo salarial, realizado en Buenos Aires, se enmarca dentro del Convenio Colectivo de Trabajo N° 460/73. Este establece incrementos mensuales desde enero hasta abril de 2026, con una revisión programada para mayo, lo que aporta un poco de estabilidad en un contexto turbulento para el transporte urbano en la ciudad.

Emergencia en el Transporte Urbano de Córdoba

La situación se agrava en Córdoba, donde se declaró una emergencia en el sistema de transporte urbano. Tras los problemas con el Grupo FAM, que dejó fuera de servicio más de 200 unidades debido a un presunto sabotaje, la Municipalidad optó por romper el contrato con la empresa.

Medidas Provisionales para Mitigar el Caos

Ante la falta de un plan de recuperación concreto, la Municipalidad coordinó un esquema de emergencia con las empresas Tamse, SíBus y Coniferal. Estos operadores asumirán la prestación de varios corredores, mientras que el costo del pasaje será cubierto por la Municipalidad para aliviar la carga de los pasajeros.

Un Alivio para el Sector

En medio de esta tensión, el acuerdo entre la UTA y la FATAP emerge como una luz de esperanza. Al concretarse este entendimiento, se evita una posible ola de paros por demandas salariales en el transporte de media y larga distancia, lo que ayudaría a preservar la capital político de la gestión municipal en la reorganización del servicio.

Cierre de Contratos y Nuevas Oportunidades

La administración municipal se encuentra trabajando en definir nuevos operadores para las rutas que antes gestionaba FAM. La reestructuración deberá estar finalizada antes del 31 de marzo, y cualquier paralización adicional podría intensificar el descontento ciudadano, dificultando aún más el restablecimiento del servicio.

La Incógnita del Corredor 2

Uno de los mayores desafíos para el municipio radica en el corredor 2, que conecta el norte y sur de la ciudad. Hasta ahora, el único oferente viable ha sido FAM, lo que genera incertidumbre sobre la posibilidad de garantizar un servicio adecuado a los pasajeros.

Compromiso y Estabilidad en el Sector

El convenio firmado incluye una cláusula de paz social, donde ambas partes se comprometen a mantener la estabilidad en el sector. Para prevenir futuros conflictos, se acordó resolver cualquier problemática bajo el marco de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Además, se aseguró que los salarios de los trabajadores no serán afectados por las medidas de fuerza de febrero.

Las partes se reunirán en mayo para evaluar la evolución de los precios y determinar nuevas actualizaciones salariales, asegurando así que el bienestar de los trabajadores siga siendo una prioridad en un contexto desafiante.