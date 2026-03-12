Binance triunfa en EE. UU.: se desestima demanda antiterrorista

La plataforma de criptomonedas Binance celebra una nueva victoria en el ámbito legal, tras la reciente decisión de un tribunal federal de Alabama que desestimó todas las demandas en su contra por presuntas violaciones a la Ley Antiterrorista.

Binance, uno de los exchanges más importantes del mundo, ha recibido un respiro tras el fallo judicial que considera infundadas las acusaciones en su contra. Este triunfo marca la segunda victoria de la empresa en solo dos semanas en los Estados Unidos.

Las demandas precedentes, que fueron desestimadas en el Distrito Sur de Nueva York, presentaban similitudes con las de Alabama, lo que sugiere una tendencia favorable para la compañía.

Detalles del Fallo Judicial

El tribunal argumentó que las pruebas presentadas no cumplían con los requisitos legales necesarios para avanzar en el caso. En una resolución de 19 páginas, el juez calificó la demanda como inexacta y carente de rigor factual.

Falta de Fundamentación Legal

Se observó que los demandantes no lograron especificar las responsabilidades individuales de las partes implicadas. Además, no se presentaron alegaciones claras sobre las conductas ilícitas supuestamente cometidas.

El juez otorgó un plazo hasta el 10 de abril de 2026 para que se replantee la demanda, subrayando que, si no se corrigen las deficiencias, se procederá a una desestimación total del caso.

Declaraciones de la Asesora General

La asesora general de Binance, Eleanor Hughes, destacó que esta decisión protege a la comunidad cripto de acciones legales malintencionadas. Según Hughes, las alegaciones deben estar respaldadas por pruebas concretas, no por suposiciones infundadas.

Con esta victoria, Binance reafirma su compromiso con el cumplimiento regulatorio y la integridad institucional, dejando claro que no permitirá que el sistema judicial sea usado para desacreditar a la industria de activos digitales.

Inversiones en Cumplimiento y Transparencia

La empresa continúa fortaleciendo su infraestructura de cumplimiento y gobernanza, alineándose con estándares de transparencia global. Binance se mantiene firme en su defensa ante los intentos de malinterpretar sus operaciones comerciales a nivel internacional.