Trabajadores CAS recibirán gratificación y CTS: Congreso aprueba nuevo dictamen

El Congreso de Argentina ha dado un paso crucial al aprobar una normativa que amplía los derechos de los trabajadores públicos bajo el régimen de contratación por servicios (CAS).

El 5 de marzo, el Pleno del Congreso ratificó en segunda votación un dictamen que promete mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos. Esta decisión llega tras más de seis meses de discusiones desde la primera votación, celebrada el 17 de septiembre de 2025.

Derechos Reconocidos: Gratificaciones y CTS

La nueva normativa reconoce a los trabajadores contratados bajo el Decreto Legislativo 1057 el acceso a beneficios significativos, como gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, equivalentes a un mes de salario cada una. Adicionalmente, estos trabajadores podrán recibir la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), calculada sobre el total de su sueldo por cada año de trabajo.

Un Cambio Esperado

Esta medida ha sido recibida con optimismo por parte de los sindicatos y los propios trabajadores, quienes ven en ella una garantía de derechos y una mejora en la calidad de vida laboral. Con estas reformas, el Congreso busca no solo proteger a los empleados públicos, sino también fomentar un entorno más justo y equitativo en el ámbito laboral.

La implementación de estas disposiciones refleja un compromiso por parte del Gobierno para fortalecer el trabajo en el sector público y asegurar que los derechos de todos los empleados sean respetados y promovidos.

