Un hombre es abatido por seguridad tras embestir su auto contra una sinagoga en Míchigan

Un hombre armado embistió su vehículo contra una sinagoga en Michigan, generando pánico entre los fieles. La rápida respuesta de la seguridad resultó en un desenlace fatal para el atacante.

El suceso ocurrió en el Templo Israel, ubicado en West Bloomfield Township, cuando el agresor chocó su auto contra el edificio, desencadenando una violenta confrontación. Según el sheriff del condado de Oakland, Mike Bouchard, no hay víctimas fatales ni heridos graves, salvo un oficial de seguridad que fue golpeado por el vehículo.

Tras el impacto, el automóvil se incendió, y columnas de humo eran visibles desde el techo de la sinagoga. Videos de la escena mostraron una intensa presencia policial, y las autoridades comenzaron a investigar la identidad del agresor y las razones detrás de su ataque.

Reacción inmediata y seguridad reforzada

El FBI confirmó su involucramiento en la situación, que fue descrita como un «aparente ataque con vehículo y situación de tirador activo». Ante el incidente, la Federación Judía de Detroit recomendó a todas las organizaciones judías en la zona activar sus protocolos de seguridad y cerrar sus puertas temporalmente.

El Templo Israel, que cuenta con alrededor de 12,000 miembros, es conocido por ofrecer programas educativos para familias y adultos, y se encuentra en una comunidad activa.

Un contexto global tenso para las comunidades judías

Las sinagogas a nivel mundial han aumentado sus medidas de seguridad debido a un clima de temor, avivado por los recientes conflictos entre Estados Unidos e Irán. Aunque el ataque en Michigan fue único, eventos trágicos han afectado a comunidades judías en otras partes del mundo, como el caso de un ataque similar en Manchester, donde varias personas fueron agredidas.

Las autoridades continúan investigando lo sucedido en Michigan, buscando identificar al atacante y comprender las motivaciones detrás de esta alarmante acción.