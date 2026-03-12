Concierto homenaje en Mendoza: entradas agotadas, ¡sigue la transmisión en YouTube!

Joan Manuel Serrat: Tributo Musical en Mendoza que Rinde Homenaje a su Legado

El emblemático cantautor español Joan Manuel Serrat se prepara para un emotivo tributo en Mendoza. Durante tres días, los mendocinos tendrán la oportunidad de celebrar su vasta contribución a la música y la poesía iberoamericana.

El querido artista llegó el pasado domingo a Buenos Aires y asistirá a eventos especiales organizados por la Universidad Nacional de Cuyo, donde se le otorgará el título de Doctor Honoris Causa.

Conciertos y Reconocimientos en Mendoza

Este jueves 12 de marzo, a partir de las 21 horas, la Nave UNCuyo en el Parque Central se convertirá en el escenario de un concierto homenaje, organizado por la orquesta Filarmónica de la universidad.

Entradas Agotadas en Tiempo Récord

Las entradas para el evento se agotaron en menos de una hora, lo que llevó a las autoridades a habilitar pantallas gigantes alrededor del recinto para que más personas pudieran disfrutar de la presentación. Además, el concierto será transmitido en vivo a través de YouTube.

Un Repertorio Elegido por el Cantante

El evento contará con un repertorio de canciones seleccionadas por el propio Serrat, que incluirán no solo sus temas más conocidos. Se espera que el coro de Cámara de la UNCuyo y el coro de Niños y Jóvenes se unan a la orquesta en esta memorable celebración.

Un Clásico de María Elena Walsh

Se ha confirmado que Serrat se unirá al escenario para interpretar «Serenata para la tierra de uno», una adaptación orquestal de una de sus canciones preferidas de María Elena Walsh, en un gesto emotivo hacia la cultura argentina.

Entrega del Doctorado Honoris Causa

El viernes 13 de marzo, a las 12 horas, se llevará a cabo la ceremonia de entrega del Doctorado Honoris Causa en la misma sala. Este reconocimiento resalta su aportación al arte y su influencia en la música iberoamericana.

Una Conversación Abierta con el Público

El sábado 14 de marzo, el Auditorio Bustelo acogerá una entrevista abierta a público, cuyas entradas también se han agotado. Para quienes no puedan ingresar, se instalarán pantallas para disfrutar del evento al aire libre.

Serrat y sus Proyectos Personales

A sus 82 años, Serrat se encuentra disfrutando de la vida familiar en Barcelona, donde su nieta, Luna Serrat, espera mellizos junto al futbolista Dani Ceballos. En su visita a Mendoza, planea explorar la gastronomía local, especialmente la cocina mediterránea, y deleitarse con los vinos de la región.

Este homenaje a Joan Manuel Serrat no solo celebra su carrera musical, sino que también reconoce su impacto cultural en Latinoamérica, un legado que continúa vivo en las nuevas generaciones.