Revelan los Detalles del Patrimonio de Adorni, Jefe de Gabinete

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentra en el ojo del huracán tras incluir a su esposa en el vuelo oficial hacia Nueva York, donde participó de la Argentina Week 2026. Las reacciones no se hicieron esperar, y las críticas sobre este viaje se multiplicaron.

Adorni confirmó que su esposa pagó un pasaje superior a 5.000 dólares, pero aseguró que, debido a cambios en la agenda, decidió invitarla a sumarse al avión presidencial. La controversia se intensificó tras la resurrección de un video de 2024, en el cual Adorni promulgaba un decreto que prohíbe el uso de aviones públicos para viajes personales, citando como ejemplo “traer a familiares”.

Mensajes de apoyo a Adorni por parte del presidente Milei y su hermana Karina

Revelaciones sobre el viaje a Punta del Este

Además, se reveló que durante el verano, el jefe de Gabinete viajó a Punta del Este en un avión privado. En ese vuelo, que costó alrededor de 3.600 dólares, lo acompañaron su familia y el periodista Marcelo Grandío, conocido por su trabajo en la TV Pública. Grandío señaló que el pago fue realizado por Adorni, aunque su declaración fue ambigua.

Patrimonio y deudas: un perfil financiero alarmante

En su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, Adorni reportó un patrimonio de 107.9 millones de pesos al cierre de 2024, un aumento significativo en comparación con los 61 millones que declaró al asumir su cargo. Sin embargo, sus deudas también aumentaron considerablemente, alcanzando los 95.4 millones de pesos, lo que representa un incremento del 178% en un año. Entre sus acreedores se detallan nombres familiares y profesionales.

Defensa de Milei ante las críticas sobre Adorni

Bienes y ahorros del jefe de Gabinete

En su registro, se encuentran dos propiedades: un departamento en Buenos Aires y otro en La Plata, con un valor conjunto que supera los 38 millones de pesos. En cuanto a vehículos, Adorni posee una Jeep Compass modelo 2021, valorizada en 11.3 millones de pesos, además de un Renault Captur cuya valorización se reporta como cero.

En términos de ahorros, declaró tener 2.4 millones de pesos y 42.500 dólares en efectivo, así como una cuenta en EE. UU. con 6.220 dólares. Sus bienes del hogar están valuados en aproximadamente 3.6 millones de pesos.