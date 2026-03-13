Ciberataque masivo a empresa de salud por grupo proiraní

Un grupo de hackers pro-iraní desata el caos en la operación de Stryker, una de las principales empresas de tecnología médica, mediante un ataque cibernético sin precedentes.

El gigante de la salud Stryker se encuentra en medio de una crisis operativa global tras sufrir un ciberataque masivo el pasado 11 de marzo de 2026. Este grave incidente, que ha afectado severamente sus operaciones, ha sido atribuido al grupo de hackers conocido como Handala, quien ha declarado que su acción es una «venganza» por ataques recientes en Irán.

Detalles del Ataque: ¿Qué Ocurrió?

El ataque resultó en una interrupción significativa de sus sistemas de Microsoft Windows, afectando tanto a los servidores centrales como a miles de dispositivos móviles y computadoras de empleados en todo el mundo.

A diferencia de los ataques de ransomware típicos, este evento ha sido clasificado por los expertos como un ataque de tipo wiper, diseñado para eliminar datos de manera irreversible en lugar de solicitar un rescate monetario.

Un Ataque Sin Precedentes

Según los comunicados de Handala, el ataque logró comprometer y borrar información de más de 200,000 sistemas, incluyendo servidores y dispositivos móviles. Además, se afirma que extrajeron aproximadamente 50 terabytes de datos confidenciales de la empresa.

Impacto del ataque en la infraestructura de Stryker.

Repercusiones y Respuesta Corporativa

La magnitud del ataque forzó a Stryker a tomar medidas preventivas, incluyendo el cierre temporal de oficinas y el envío de alertas a su personal para desconectar dispositivos de la red empresarial.

Imágenes de estacionamientos vacíos y carteles de emergencia en la sede de Portage reflejan la gravedad de la situación en sus primeras horas.

Estado de los Dispositivos Médicos

En una actualización proporcionada el 12 de marzo, Stryker comunicó que sus dispositivos médicos esenciales, como los robots quirúrgicos Mako y los desfibriladores Lifepak, no se vieron afectados y son seguros para su uso en hospitales.

Impacto Financiero y Investigaciones en Curso

La compañía informó a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) que, aunque el incidente parece estar contenido en su entorno interno, el impacto financiero a largo plazo aún no se puede evaluar con precisión. Las acciones de Stryker cayeron alrededor del 3% tras el anuncio del ataque, mientras equipos de ciberseguridad y agencias gubernamentales investigan las vulnerabilidades técnicas involucradas.

Se sospecha que los atacantes utilizaron herramientas de gestión de dispositivos, como Microsoft Intune, para llevar a cabo la eliminación remota masiva de datos.