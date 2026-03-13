Coudet reacciona ante el polémico penal de Ramírez contra River

En una tarde llena de emociones, Huracán y River empataron en un vibrante encuentro donde la frustración de Eduardo Coudet fue palpable tras una polémica decisión arbitral.

El clima en el Estadio Tomás Adolfo Ducó se tornó tenso cuando, a los 43 minutos de la primera mitad, el árbitro Nicolás Ramírez sancionó un penal que dejó a Coudet, entrenador de River Plate, al borde del estallido. Aunque su equipo dominaba el encuentro con un gol de Sebastián Driussi, el momento cambió drásticamente con esta controvertida decisión.

La Controversia del Penal

El encuentro se encontraba 1 a 0 a favor de River cuando se produjo una falta dentro del área. El defensa Martínez Quarta fue acusado de un leve agarrón a Jordy Caicedo, quien cayó al suelo buscando la falta. Sin dudarlo, Ramírez señaló el punto penal, una decisión que provocó la ira de Coudet.

Reacción del Entrenador de River

Coudet, al ver que el árbitro se dirigía al VAR, expresó su descontento con gestos elocuentes. Con brazos en movimiento y una sonrisa irónica, solicitó al árbitro que revisara la jugada. Su frase “Déjense de joder” resonó en el estadio, reflejando su incredulidad ante la sanción.

Empate y Nuevas Energías

Caicedo fue el encargado de ejecutar el penal, con un tiro bien colocado que estableció el empate 1 a 1. Este fue el quinto gol del ecuatoriano en el campeonato, un momento que hizo estallar de alegría a la hinchada local.

El Tercer Tiempo

A pesar de la frustración inicial, Coudet mostró su apoyo a los jugadores de River, instándolos a mantener la concentración a medida que avanzaba el partido. Después de los primeros 45 minutos, ambos equipos se marcharon al descanso con un empate que mantuvo en vilo a los aficionados.

Beccacece en el Palco

En un rincón del estadio, Sebastián Beccacece observaba atentamente el partido. El director técnico de la selección ecuatoriana seguía de cerca a los talentosos jugadores de su país: Kendry Páez en River y Hernández Galíndez y Jordy Caicedo defendiendo los colores de Huracán, aportando un toque internacional al emocionante duelo.