Detenido por error: joven confundido tras violento asalto a vivienda

En un episodio alarmante ocurrido en la zona sur de Trelew, cuatro delincuentes asaltaron una casa, dejando a sus ocupantes en shock. La policía logró casi capturar a un sospechoso que, al parecer, no tenía relación con el crimen.

Los Hechos Ocurrieron de Madrugada

La acción delictiva tuvo lugar alrededor de las cuatro de la madrugada de este jueves. Aunque las autoridades no han dado detalles oficiales sobre el asalto, se supo que ocurrió en una vivienda de la calle Urquiza, ubicada en el barrio Padre Juan.

Detención Inesperada por Confusión

Un joven de aproximadamente 20 años se convirtió en el foco de atención tras huir de un patrullero que había encendido sus balizas y sirena. Fue detenido tras una breve persecución que terminó al llegar a la casa de su padre. Inicialmente se le imputó el delito de desobediencia, pero tras comprobar que no tenía conexión con los delincuentes, fue liberado.

Los Detalles del Asalto

Los asaltantes, que actuaron encapuchados, amenazaron a los propietarios con armas y se apoderaron de un cuantioso botín, que incluía dinero en efectivo y varios objetos de valor. Fuentes extraoficiales indican que la acción fue rápida y violenta, generando un clima de pánico.

Capturas de Seguridad y Búsqueda Activa

Las cámaras de seguridad del área lograron captar el momento de la fuga de los delincuentes, proporcionando a la policía pistas visuales que están siendo analizadas. Las autoridades no descartan llevar a cabo operativos en las próximas horas para intentar dar con los responsables.