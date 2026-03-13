Artistas Estelares: ¿Quiénes Se Presentarán en la Gran Noche de Premios Este Domingo?

¡Los Oscar 2026: Un Estrella Brillando en la Noche Cinematográfica!

La esperada noche de los Oscar se acerca rápidamente, con una ceremonia llena de glamour y emoción programada para el 15 de marzo en el icónico Dolby Theatre. Descubre lo que nos espera en este evento que cada año deja huella en la industria del cine.

La temporada de premios de Hollywood está a punto de llegar a su clímax. El 15 de marzo, la 98ª edición de los Premios Oscar se apoderará del escenario del Dolby Theatre, prometiendo una velada deslumbrante repleta de emotivos discursos y celebraciones de los más destacados en la cinematografía del último año.

Una Ceremonia con Sorpresas

Este año, la Academia ha decidido dar un toque novedoso a la tradición al limitar la cantidad de canciones nominadas a Mejor Canción Original que se interpretarán en vivo. Solo dos performances se desarrollarán en el escenario, mientras que el resto será presentado en un montaje audiovisual.

Actuaciones Confirmadas

Entre las destacadas actuaciones, se encuentra la colaboración de Miles Caton y Raphael Saadiq, quienes interpretarán la cautivadora canción I Lied to You, proveniente de la película Pecadores. Este tema, que incorpora elementos del soul y el blues, ya ha generado gran expectativa.

Representaciones Animadas

El segundo número musical contará con las voces de EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, quienes presentarán Golden, la canción principal de la película animada Las guerreras K-Pop.

Más que Música: Un Homenaje a la Cinematografía

Los productores del programa, Raj Kapoor y Katy Mullan, han señalado que estas actuaciones no son solo entretenimiento; son verdaderos homenajes cinematográficos que conectan la música con las historias que han tocado el corazón del público en todo el mundo.

Participaciones Especiales

La velada también incluirá artistas invitados como Josh Groban, conocido por su impresionante voz y su presencia en producciones como The Office y Glee. Además, un elenco formado por leyendas del blues contemporáneo, incluyendo a Buddy Guy y Brittany Howard, hará parte de un número musical inspirado en Pecadores.

Coreografías y Interpretaciones Únicas

La danza también tendrá un lugar importante, con una participación especial de la afamada bailarina Misty Copeland, y el cantante Shaboozey, quien fusionará estilos de country, hip hop y pop.

El Los Angeles Master Chorale, uno de los coros más prestigiosos de los Estados Unidos, brindará un toque épico a la celebración.

Los Presentadores de la Noche

Entre los presentadores estarán las estrellas ganadoras del año anterior: Adrien Brody, Kieran Culkin, Mikey Madison y Zoe Saldaña, quienes regresan al escenario para celebrar los logros del nuevo año en la industria cinematográfica.

Conducción a Cargo del Humor

El comediante Conan O’Brien será el maestro de ceremonias por segunda vez, prometiendo mantener el ambiente entretenido durante toda la gala.

Cómo No Perderse Este Evento Inolvidable

La transmisión en vivo se podrá seguir en América Latina a través de TNT y de HBO Max el domingo 15 de marzo a partir de las 20:00 horas (hora de Argentina). Además, no te pierdas la cobertura de la alfombra roja que empezará una hora antes, con las estrellas luciendo sus looks deslumbrantes antes de ingresar al evento.